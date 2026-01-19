Страх в капсулах здоровья: яд в БАДах запустили волну паники и недоверия — всему виной один элемент

В последние дни в соцсетях и мессенджерах активно обсуждают тревожные сообщения о якобы опасных биологически активных добавках с куркумином, которые продаются в аптеках. Пользователи пугают друг друга рассказами о свинце и других токсичных примесях, якобы обнаруженных в составе таких средств. Эти заявления вызвали волну сомнений у людей, регулярно принимающих БАДы для поддержки здоровья.
Поводом для появления подобных слухов стали зарубежные новости, связанные с отравлениями свинцом. Речь шла о случаях, зафиксированных среди детей бангладешского происхождения в Нью-Йорке, а также об исследованиях, выявивших аномально высокий уровень этого тяжелого металла у беременных женщин, проживающих в сельских районах Бангладеш. В обоих случаях внимание ученых было приковано к специям, в том числе к куркуме, продаваемой на местных рынках.
Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова подчеркнула, что именно эти публикации и стали источником паники вокруг куркумина. Однако, по ее словам, переносить выводы, сделанные в отношении несертифицированных продуктов, на аптечные БАДы некорректно.
"Куркума на базаре в Бангладеш и куркумин в баночках — это вообще не одно и то же. Загрязнение свинцом — одно из наиболее легко выявляемых загрязнений. Ингредиенты БАДов обязаны пройти контроль", — пояснила биолог.
Куркума — это пряность, получаемая из корня растения Curcuma longa. В ряде стран ее могут подкрашивать или обрабатывать кустарным способом, иногда с применением соединений свинца для усиления цвета. Именно такие практики и приводят к загрязнению продукта тяжелыми металлами.
Куркумин же — это очищенный полифенол, выделяемый из куркумы в лабораторных условиях. Он используется в фармацевтике и в производстве БАДов как стандартизированное вещество с известной концентрацией. Перед тем как попасть в капсулы или таблетки, куркумин проходит многоступенчатую очистку и контроль качества, включая тесты на содержание токсичных примесей.
Баранова напомнила, что биологически активные добавки, реализуемые через аптеки, не являются "самодельными" продуктами. Их ингредиенты проверяются на соответствие нормативам, а наличие свинца и других тяжелых металлов относится к числу базовых показателей безопасности. Такие загрязнения легко выявляются стандартными лабораторными методами, поэтому их попадание в сертифицированный продукт крайне маловероятно.
Важно также учитывать, что витамины, растительные экстракты и другие компоненты БАДов поставляются от производителей, работающих по международным стандартам. Это принципиально отличает аптечную продукцию от специй или порошков неизвестного происхождения, купленных на стихийных рынках.
В обсуждениях часто упоминают и другой аргумент — сообщения о побочных реакциях на куркумин. Биолог подтвердила, что в Германии действительно фиксировались случаи осложнений у пациентов. Однако речь шла не о приеме добавок внутрь.
"Ситуации, когда у пациентов, вводивших куркумин внутривенно, развились побочные эффекты, действительно были зафиксированы. Но это произошло из-за способа введения, а не потому, что вещество ядовито", — отметила Баранова.
Куркумин предназначен для перорального приема в составе БАДов или пищи. Внутривенное введение подобных веществ выходит за рамки стандартной медицинской практики и может приводить к непредсказуемым реакциям.
Ранее терапевт Ирина Никулина называла куркуму одной из наиболее полезных специй для печени. По словам врача, куркумин обладает целым рядом биологически активных свойств. Среди них — противовоспалительное и антиоксидантное действие, поддержка иммунной системы, а также потенциальный нейропротекторный эффект.
Врач также отмечала, что куркумин активно изучается в контексте профилактики хронических заболеваний. При этом специалисты подчеркивают: даже полезные добавки стоит принимать разумно, учитывая дозировки и индивидуальные особенности организма.
Безопасен ли куркумин при длительном приеме?
При соблюдении рекомендованных доз куркумин считается безопасным для большинства людей.
Можно ли заменить БАДы обычной куркумой?
Куркума полезна, но концентрация куркумина в ней ниже и нестабильна, поэтому эффект может быть менее выраженным.
Кому стоит быть осторожным с куркумином?
Людям с заболеваниями желчного пузыря, а также беременным и кормящим женщинам следует проконсультироваться с врачом.
