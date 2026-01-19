Страх в капсулах здоровья: яд в БАДах запустили волну паники и недоверия — всему виной один элемент

Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов

В последние дни в соцсетях и мессенджерах активно обсуждают тревожные сообщения о якобы опасных биологически активных добавках с куркумином, которые продаются в аптеках. Пользователи пугают друг друга рассказами о свинце и других токсичных примесях, якобы обнаруженных в составе таких средств. Эти заявления вызвали волну сомнений у людей, регулярно принимающих БАДы для поддержки здоровья.

Откуда взялись разговоры о яде в добавках

Поводом для появления подобных слухов стали зарубежные новости, связанные с отравлениями свинцом. Речь шла о случаях, зафиксированных среди детей бангладешского происхождения в Нью-Йорке, а также об исследованиях, выявивших аномально высокий уровень этого тяжелого металла у беременных женщин, проживающих в сельских районах Бангладеш. В обоих случаях внимание ученых было приковано к специям, в том числе к куркуме, продаваемой на местных рынках.

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова подчеркнула, что именно эти публикации и стали источником паники вокруг куркумина. Однако, по ее словам, переносить выводы, сделанные в отношении несертифицированных продуктов, на аптечные БАДы некорректно.

"Куркума на базаре в Бангладеш и куркумин в баночках — это вообще не одно и то же. Загрязнение свинцом — одно из наиболее легко выявляемых загрязнений. Ингредиенты БАДов обязаны пройти контроль", — пояснила биолог.

В чем разница между куркумой и куркумином

Куркума — это пряность, получаемая из корня растения Curcuma longa. В ряде стран ее могут подкрашивать или обрабатывать кустарным способом, иногда с применением соединений свинца для усиления цвета. Именно такие практики и приводят к загрязнению продукта тяжелыми металлами.

Куркумин же — это очищенный полифенол, выделяемый из куркумы в лабораторных условиях. Он используется в фармацевтике и в производстве БАДов как стандартизированное вещество с известной концентрацией. Перед тем как попасть в капсулы или таблетки, куркумин проходит многоступенчатую очистку и контроль качества, включая тесты на содержание токсичных примесей.

Почему аптечные БАДы проходят строгий контроль

Баранова напомнила, что биологически активные добавки, реализуемые через аптеки, не являются "самодельными" продуктами. Их ингредиенты проверяются на соответствие нормативам, а наличие свинца и других тяжелых металлов относится к числу базовых показателей безопасности. Такие загрязнения легко выявляются стандартными лабораторными методами, поэтому их попадание в сертифицированный продукт крайне маловероятно.

Важно также учитывать, что витамины, растительные экстракты и другие компоненты БАДов поставляются от производителей, работающих по международным стандартам. Это принципиально отличает аптечную продукцию от специй или порошков неизвестного происхождения, купленных на стихийных рынках.

Побочные эффекты: о чем действительно стоит знать

В обсуждениях часто упоминают и другой аргумент — сообщения о побочных реакциях на куркумин. Биолог подтвердила, что в Германии действительно фиксировались случаи осложнений у пациентов. Однако речь шла не о приеме добавок внутрь.

"Ситуации, когда у пациентов, вводивших куркумин внутривенно, развились побочные эффекты, действительно были зафиксированы. Но это произошло из-за способа введения, а не потому, что вещество ядовито", — отметила Баранова.

Куркумин предназначен для перорального приема в составе БАДов или пищи. Внутривенное введение подобных веществ выходит за рамки стандартной медицинской практики и может приводить к непредсказуемым реакциям.

Польза куркумина и мнение врачей

Ранее терапевт Ирина Никулина называла куркуму одной из наиболее полезных специй для печени. По словам врача, куркумин обладает целым рядом биологически активных свойств. Среди них — противовоспалительное и антиоксидантное действие, поддержка иммунной системы, а также потенциальный нейропротекторный эффект.

Врач также отмечала, что куркумин активно изучается в контексте профилактики хронических заболеваний. При этом специалисты подчеркивают: даже полезные добавки стоит принимать разумно, учитывая дозировки и индивидуальные особенности организма.

Советы по выбору безопасных БАДов

Обращайте внимание на производителя и наличие сертификатов качества. Покупайте добавки в аптеках или официальных магазинах. Изучайте состав и дозировку активного вещества. Консультируйтесь с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.

Популярные вопросы о куркумине в БАДах

Безопасен ли куркумин при длительном приеме?

При соблюдении рекомендованных доз куркумин считается безопасным для большинства людей.

Можно ли заменить БАДы обычной куркумой?

Куркума полезна, но концентрация куркумина в ней ниже и нестабильна, поэтому эффект может быть менее выраженным.

Кому стоит быть осторожным с куркумином?

Людям с заболеваниями желчного пузыря, а также беременным и кормящим женщинам следует проконсультироваться с врачом.