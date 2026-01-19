Легкий способ стать энергичнее: как свежий воздух меняет продуктивность

Редкие прогулки на свежем воздухе приводят к нехватке кислорода в организме и ухудшению работы мозга и сердца. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимняя прогулка

Даже хорошо проветриваемое помещение не может обеспечить организм тем количеством кислорода, которое человек получает во время прогулки. При его недостатке снижается концентрация внимания, ухудшаются мыслительные процессы и падает общая работоспособность. Регулярные выходы на свежий воздух помогают поддерживать ясность мышления, активность и устойчивость к стрессу.

"Без достаточного количества кислорода организм работает не в полную силу. Прежде всего это отражается на умственной деятельности — становится труднее сосредоточиться и сохранять продуктивность. Для нормальной работы мозга и мышц необходимо регулярно бывать на свежем воздухе, поскольку в закрытых помещениях уровень кислорода всегда ниже", — пояснила Чернышова.

Прогулки, подчеркнула врач, дают организму не только кислород, но и необходимую физическую нагрузку. Даже короткие выходы на улицу улучшают работу сердца, способствуют нормализации уровня сахара в крови и укрепляют иммунную систему.

"Чем больше двигаются мышцы, тем лучше работает сердечно-сосудистая система и нормализуется уровень сахара в крови. Регулярные прогулки повышают выносливость, улучшают работу дыхания и укрепляют иммунитет. Оптимально проводить на улице около 30 минут в день, но даже 15–20 минут активной ходьбы уже приносят заметную пользу", — заключила Чернышова.