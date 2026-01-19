Зелень как лекарство: почему петрушка и укроп должны быть в каждой тарелке

Самая доступная зелень — петрушка, укроп и зеленый лук — не только улучшает вкус блюд, но и помогает поддерживать здоровье. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Фото: https://unsplash.com by Alyson McPhee is licensed under Free Готовка пищи крупный план

По словам специалиста, зелень, привычная для большинства россиян, обладает выраженными антисептическими и противовоспалительными свойствами. Она помогает при заболеваниях мочевыводящих путей, служит мягким мочегонным средством и может стать полезным элементом рациона для людей, склонных к отекам и гипертонии. Кроме того, зелень содержит вещества, способные заменить соль при необходимости ограничивать ее употребление.

"Большинство зелени, которая растет на грядках, является природным антисептиком. Поэтому при проблемах с мочевыводящей системой полезно включать в рацион петрушку, укроп, кинзу и сельдерей. Эти растения обладают мочегонными и антимикробными свойствами, входят в состав некоторых аптечных препаратов и помогают улучшить вкус блюд без добавления соли. Людям, придерживающимся низкосолевой диеты, зелень может стать отличной альтернативой специям и поддержкой в профилактике гипертонии", — пояснила Белоусова.

Диетолог отметила, что зелень богата антиоксидантами и другими активными веществами, поддерживающими работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В частности, бета-каротин и хлорофилл способствуют насыщению клеток кислородом, а эфирные масла помогают организму быстрее восстанавливаться после простудных заболеваний.

"Зелень — это натуральный источник антиоксидантов и полезных веществ. В ней содержатся бета-каротин и хлорофилл, которые поддерживают обмен веществ и способствуют защите клеток. Эфирные масла помогают организму бороться с вирусами и быстрее восстанавливаться после болезней. Однако из-за высокого содержания витамина К людям, принимающим препараты для разжижения крови, следует употреблять зелень умеренно", — подчеркнула она.

По словам Белоусовой, зеленый лук особенно полезен в сезон простуд: он содержит фитонциды, снижающие риск заражения вирусными инфекциями. Врач добавила, что этот продукт легко выращивать дома — он быстро растет на подоконнике и может круглый год служить доступным источником полезных веществ.