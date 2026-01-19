Оружие против стресса, которое у вас уже есть: как укротить внутреннее напряжение

Главный способ справиться со стрессом — не медитации и дыхательные практики, а умение осознанно расставлять приоритеты и понимать, что действительно важно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По словам психолога, дыхательные и медитативные практики могут быть полезны, но главным способом снижения стресса остается умение осознанно расставлять приоритеты. Когда человек четко понимает, что в его жизни важно, а что второстепенно, ему проще сохранять самообладание и не позволять тревоге накапливаться и управлять его поведением.

"Лучше всего работают не дыхательные упражнения, а логические цепочки. Если вы задумываетесь о том, как будете справляться со стрессом, стоит заранее простроить иерархию своих ценностей. Что для вас наиболее важно, на что стоит обращать внимание, а что — нет. Когда вы осознанно распределяете приоритеты, стресс уже не будет управлять вами", — пояснила Абравитова.

Она подчеркнула, что такой подход помогает сохранить внутреннее равновесие в любой сфере жизни — от рабочих конфликтов до бытовых ситуаций. По словам психолога, осознание своих ценностей позволяет воспринимать происходящее спокойнее и не превращать эмоциональные всплески в привычный образ жизни.

"Например, если речь идет о работе, важно понимать, что это лишь часть жизни, но не самая главная. Когда человек ставит себя, семью или здоровье выше профессиональных дел, уровень стресса автоматически снижается. Такая осознанная расстановка приоритетов помогает смотреть на любые трудности спокойнее и даже философски", — заключила Абравитова.