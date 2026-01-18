Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аденовирус перепутали с катастрофой: как обычная статистика превратилась в слухи о новой пандемии

Аденовирус не усиливает сезонный рост заболеваемости — инфекционист Чуланов
Здоровье

Сообщения о якобы новом опасном аденовирусе, который стремительно распространяется в США и поражает внутренние органы, вызвали волну тревоги. В новостях звучали формулировки о массовых госпитализациях и угрозе новой пандемии. Однако специалисты призывают отделять факты от домыслов.

Человек болеет гриппом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек болеет гриппом

Что известно об аденовирусе на самом деле

Распространяемая в СМИ информация о новом типе аденовируса не подтверждается официальными данными. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов отметил, что на сегодняшний день нет оснований говорить о появлении нового штамма или о пандемических рисках. Ни в России, ни за рубежом не зафиксировано аномального роста заболеваемости, связанного именно с аденовирусной инфекцией, цитирует эксперта РИА Новости.

"В России доля аденовирусов в структуре возбудителей ОРВИ значительно ниже, чем у вирусов гриппа и риновирусов", — отметил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По данным на вторую неделю 2026 года, доля аденовирусов среди всех возбудителей ОРВИ составляла около 0,8%. Это заметно меньше показателей сезонного гриппа и других респираторных вирусов, которые ежегодно формируют зимний подъём заболеваемости, включая гонконгский грипп.

Почему новости о вспышке вызывают путаницу

Эксперт пояснил, что сообщения о большом числе госпитализаций и летальных исходов, появившиеся в зарубежных публикациях, с высокой вероятностью относятся к сезонному гриппу. Этот вирус традиционно активизируется зимой и часто становится причиной тяжёлых осложнений, особенно у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Важно и то, что американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не подтверждают факт распространения нового типа аденовируса. Отсутствие официальных предупреждений и экстренных рекомендаций указывает на стабильную эпидемиологическую ситуацию, в отличие от периодов, когда внимание приковано к мутациям, подобным новым подвидам коронавируса.

Кому чаще всего угрожает аденовирусная инфекция

Аденовирусы циркулируют в популяции постоянно и чаще всего поражают детей и молодых людей. Заболевание может проявляться по-разному: от симптомов, напоминающих обычную простуду с температурой и кашлем, до конъюнктивита или кишечных расстройств. При этом инфекция не влияет на рост заболеваемости гриппом и не приводит к масштабным эпидемиям.

Врачи напоминают, что базовые меры профилактики ОРВИ — гигиена рук, регулярное проветривание помещений, витамины и своевременное обращение за медицинской помощью — остаются актуальными вне зависимости от типа вируса.

Сравнение аденовируса, гриппа и коронавируса

Аденовирусная инфекция, грипп и коронавирус часто упоминаются в одном контексте, но между ними есть принципиальные различия. Грипп отличается резким началом, высокой температурой и выраженной интоксикацией. Коронавирус нередко даёт осложнения со стороны дыхательной системы. Аденовирус, в свою очередь, протекает более вариативно и чаще ограничивается локальными проявлениями — со стороны глаз, горла или кишечника. По уровню распространённости и нагрузке на систему здравоохранения он заметно уступает гриппу и COVID-19.

Как снизить риск заражения

  1. Регулярно мойте руки и используйте антисептики в общественных местах.
  2. Поддерживайте иммунитет с помощью сбалансированного питания и витаминов.
  3. Избегайте контактов с заболевшими и не посещайте людные места при симптомах ОРВИ.
  4. При повышении температуры и ухудшении самочувствия обращайтесь к врачу, не занимаясь самолечением.

Популярные вопросы о аденовирусной инфекции

Как отличить аденовирус от гриппа?

Аденовирус чаще сопровождается конъюнктивитом и затяжным насморком, тогда как грипп начинается резко и с высокой температуры.

Сколько длится заболевание?

В среднем симптомы сохраняются от 5 до 10 дней — срок зависит от возраста и состояния иммунитета.

Что лучше использовать для профилактики?

Наиболее эффективны общие меры: гигиена, здоровый образ жизни, витамины и своевременная медицинская помощь при первых признаках болезни.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
