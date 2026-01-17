Лёд, алкоголь и ложное тепло: сочетание, после которого праздник может закончиться в палате

Алкоголь повышает риск переохлаждения при купании в проруби — нарколог Холдин

Купание в ледяной воде на Крещение для многих стало проверкой на выносливость, но одна ошибка способна свести на нет все благие намерения. Речь идёт об алкоголе, который некоторые считают "согревающим" средством перед прорубью или после неё.

Фото: Wikipedia by Vitaliy Ankov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ прорубь

Иллюзия тепла и реальные риски

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Московской области Виталий Холдин напомнил, что спиртное не только не помогает справиться с холодом, но и создаёт опасную иллюзию безопасности. После приёма алкоголя человек действительно может почувствовать тепло, однако этот эффект обманчив и кратковременен.

"Тепло, которое чувствуется после употребления алкоголя — не более чем иллюзия. Спиртные напитки не согревают организм, а лишь вызывают расширение поверхностных кровеносных сосудов, усиливая приток крови к коже. Это создает кратковременное ощущение тепла, однако вскоре оно сменяется сильным чувством холода", — говорит нарколог Виталий Холдин.

По словам специалиста, в условиях минусовых температур подобная реакция организма особенно опасна. Расширение сосудов ускоряет потерю тепла, а резкий контраст между ощущениями и реальным состоянием повышает риск переохлаждения.

Потеря контроля и угроза переохлаждения

Алкоголь влияет не только на терморегуляцию, но и на поведение. Виталий Холдин отметил, что холод усиливает действие спиртного в несколько раз. При этом притупляется чувство опьянения, и человек может не осознавать, сколько алкоголя уже выпил.

В результате возрастает вероятность превышения допустимого времени пребывания в ледяной воде. Врачи подчёркивают, что находиться в проруби можно не более одной минуты, однако в неадекватном состоянии этот предел легко нарушается. Такое поведение может закончиться тяжёлым переохлаждением и госпитализацией.

Безопасная альтернатива после купания

Специалист рекомендует полностью отказаться от алкоголя как до, так и после крещенского купания. Сразу после выхода из воды важно тщательно обтереться махровым полотенцем и надеть сухую, тёплую одежду.

Вместо спиртных напитков нарколог советует выбирать горячий чай с мёдом. Такой напиток действительно помогает согреться, не нарушая естественные защитные механизмы организма. По мнению врачей, именно соблюдение этих простых правил позволяет снизить риски и сохранить здоровье во время традиционных купаний — "Вести Подмосковья".