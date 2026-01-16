Миллиарды ушли — результата нет: отечественное лекарство от эректильной дисфункции так и не появилось

Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник

Почти десять лет и миллиарды бюджетных рублей понадобились, чтобы убедиться: проект так и не дал результата. Разработка отечественного препарата для лечения эректильной дисфункции не дошла до клинического применения, несмотря на масштабное финансирование и заявленные стратегические цели.

Проект с амбициями и срывами сроков

Инициатива по созданию российского аналога препаратов для лечения эректильной дисфункции стартовала около десяти лет назад. Изначально на нее было выделено порядка одного миллиарда рублей, однако со временем стоимость проекта выросла почти в полтора раза. При этом ключевая задача — внедрение лекарства в медицинскую практику — так и не была выполнена.

Счётная палата в ходе проверки пришла к выводу, что разработка зашла в тупик. Доклад с результатами аудита был направлен президенту России и в Генеральную прокуратуру. Контролёры указали, что при значительных расходах конечный продукт не готов, а сроки реализации проекта неоднократно переносились без должного обоснования. Об этом сообщает argumenti. ru.

Кабаржий мускус и недостроенная инфраструктура

Первоначальная концепция предусматривала создание замкнутого производственного цикла препаратов на основе кабаржьего мускуса. В рамках проекта планировалось построить питомник в Горно-Алтайске стоимостью 2,4 млрд рублей, а также исследовательскую лабораторию в Московской области. Однако эти планы были реализованы лишь частично.

Питомник начал работу только в 2024 году, тогда как лаборатория до сих пор не завершена. Проверка выявила и финансовые нарушения: невозвращённые авансы, а также отсутствие мер по взысканию средств с подрядчиков, не выполнивших обязательства в полном объёме.

Частные интересы и выводы аудиторов

Разработка препарата велась с использованием закупленного сырья, а испытания проводились на базе частных медицинских центров. При этом исключительные права на регистрацию и производство лекарства предполагается передать частной фармацевтической компании, несмотря на то что проект финансировался преимущественно за счёт государства.

Аудиторы Счётной палаты признали расходы неэффективными. В своих рекомендациях они предложили временно сохранить производство под государственным контролем и привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения.

Эксперты также указывают, что кабаржий мускус по своим свойствам ближе к биологически активным добавкам и не способен конкурировать с современными синтетическими препаратами, давно представленными на рынке.