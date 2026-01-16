Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов

Миллиарды ушли — результата нет: отечественное лекарство от эректильной дисфункции так и не появилось

Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Здоровье

Почти десять лет и миллиарды бюджетных рублей понадобились, чтобы убедиться: проект так и не дал результата. Разработка отечественного препарата для лечения эректильной дисфункции не дошла до клинического применения, несмотря на масштабное финансирование и заявленные стратегические цели.

Витамины, таблетки
Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Витамины, таблетки

Проект с амбициями и срывами сроков

Инициатива по созданию российского аналога препаратов для лечения эректильной дисфункции стартовала около десяти лет назад. Изначально на нее было выделено порядка одного миллиарда рублей, однако со временем стоимость проекта выросла почти в полтора раза. При этом ключевая задача — внедрение лекарства в медицинскую практику — так и не была выполнена.

Счётная палата в ходе проверки пришла к выводу, что разработка зашла в тупик. Доклад с результатами аудита был направлен президенту России и в Генеральную прокуратуру. Контролёры указали, что при значительных расходах конечный продукт не готов, а сроки реализации проекта неоднократно переносились без должного обоснования. Об этом сообщает argumenti. ru.

Кабаржий мускус и недостроенная инфраструктура

Первоначальная концепция предусматривала создание замкнутого производственного цикла препаратов на основе кабаржьего мускуса. В рамках проекта планировалось построить питомник в Горно-Алтайске стоимостью 2,4 млрд рублей, а также исследовательскую лабораторию в Московской области. Однако эти планы были реализованы лишь частично.

Питомник начал работу только в 2024 году, тогда как лаборатория до сих пор не завершена. Проверка выявила и финансовые нарушения: невозвращённые авансы, а также отсутствие мер по взысканию средств с подрядчиков, не выполнивших обязательства в полном объёме.

Частные интересы и выводы аудиторов

Разработка препарата велась с использованием закупленного сырья, а испытания проводились на базе частных медицинских центров. При этом исключительные права на регистрацию и производство лекарства предполагается передать частной фармацевтической компании, несмотря на то что проект финансировался преимущественно за счёт государства.

Аудиторы Счётной палаты признали расходы неэффективными. В своих рекомендациях они предложили временно сохранить производство под государственным контролем и привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения.

Эксперты также указывают, что кабаржий мускус по своим свойствам ближе к биологически активным добавкам и не способен конкурировать с современными синтетическими препаратами, давно представленными на рынке.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Недвижимость
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Авто
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Наука и техника
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Красиво на фото, ужасно в жизни: какие шторы выглядят дорого, а какие — сразу выдают экономию
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Последние материалы
Комплекс без прыжков снижает нагрузку на суставы
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Длительная пробуксовка в сугробе приводит к перегреву сцепления и АКПП
Помада с ментолом зимой усиливает сухость губ — биотехнолог Екатерина Вольнова
Фрукты с низким содержанием сахара подходят для снижения веса — teekanne
Кофе раф начали готовить в московской кофейне в 1990-х — бариста Александр Абдуллаев
Заколки крабики повышают риск проглатывания у собак
Генетики выделили новый вид анаконды Eunectes akayima — токсиколог Брайан Фрай
Шерстяные вещи сохраняют форму при стирке до 30 градусов
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.