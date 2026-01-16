Купания на Крещение путают с закаливанием: ошибка, которая может дорого обойтись

Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников

Крещенские купания, которые для многих верующих стали неотъемлемой частью праздника 19 января, ежегодно вызывают споры среди врачей. Традиция окунаться в ледяную воду воспринимается как символ духовного очищения, однако для организма такой ритуал может обернуться серьезным стрессом.

Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Купание в проруби

Религиозный смысл и физиологическая нагрузка

По словам заслуженного врача России и телеведущего Александра Мясникова, разовое погружение в прорубь не имеет отношения к оздоровлению. Он подчеркивает, что крещенские купания относятся прежде всего к религиозной практике и не могут рассматриваться как способ укрепления здоровья. Для неподготовленного человека резкий контакт с холодной водой становится экстремальной нагрузкой.

Мясников отмечает, что устойчивость к холоду формируется только при регулярном закаливании. Эпизодическое купание, напротив, способно спровоцировать негативные реакции организма, особенно у тех, кто не привык к подобным температурным перепадам. Врач акцентирует внимание на том, что польза в таком случае отсутствует, а риск — вполне реален.

Если раз в год окунаешься, то о здоровье речи не идет. В любом случае крещенские купания — это процедура религиозная. Духовная, если хотите. И оздоровление здесь может быть только душевное. Нет такой подоплеки, что человек получит закаливание здоровья. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Кто входит в группу риска

Особую осторожность, по словам специалиста, должны соблюдать незакаленные люди с хроническими заболеваниями. В первую очередь это касается тех, кто страдает гипертонией и другими болезнями сердечно-сосудистой системы. Для них резкое охлаждение может стать пусковым механизмом осложнений.

При этом Мясников подчеркивает, что холодная вода сама по себе не противопоказана таким пациентам. Речь идет именно о формате участия в крещенских купаниях. Закаливание, по его словам, должно быть постепенным и регулярным, с плавным снижением температуры и адаптацией организма. Только в этом случае холод может восприниматься как норма, а не как экстремальное воздействие.

Закаливание как система, а не эпизод

Врач обращает внимание на распространенное заблуждение, когда люди рассматривают купание в проруби как разовое испытание или традицию "по случаю". Такой подход, по его мнению, лишен физиологической логики. Регулярная практика холодовых процедур формирует адаптацию, тогда как однократное погружение — нет.

Мясников приводит личный пример, отмечая, что для закаленного человека ежедневные купания в холодной воде не являются стрессом. Именно это, по его словам, и отличает системное закаливание от символического участия в крещенском обряде, которое не несет оздоровительного эффекта.