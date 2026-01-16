Сострадание превращается в ловушку: как перестать пропускать через себя чужую боль

Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт

Склонность воспринимать события слишком эмоционально формируется под влиянием врожденных особенностей, жизненного опыта и психологических травм. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

По ее словам, восприимчивость к событиям и эмоциям других людей определяется сочетанием врожденных особенностей и приобретенного опыта. Эмпатичные люди острее реагируют на происходящее вокруг, и их эмоциональные реакции нередко оказываются сильнее. В то же время большое значение имеют личные переживания и травмы, которые делают человека более чувствительным.

"На то, насколько мы принимаем все близко к сердцу, влияют три аспекта — врожденные физиологические особенности, психологические травмы и то, что мы натренировали в себе. То, что связано с физиологией, изменить нельзя, но если человек пережил травму и не проработал ее, любая похожая ситуация будет отзываться болью. В таких случаях важно не подавлять эмоции, а разобраться с их источником вместе с психологом или психотерапевтом", — пояснила Бенетт.

Она отметила, что эмоциональную устойчивость можно развивать так же, как физическую форму — через регулярную практику и осознанную работу над собой. По словам эксперта, устойчивость к стрессу формируется, когда человек осознает свои реакции и учится управлять ими.

"Мы можем натренироваться не принимать все близко к сердцу, как тренируем мышцы в спортзале. Для этого важно работать над своими реакциями, формировать новые нейронные связи, искать фразы и действия, которые помогают сохранять спокойствие. Со временем это становится привычкой, и человек уже способен реагировать на стрессовые ситуации гораздо мягче", — заключила Бенетт.