Ваш иммунитет под угрозой: почему привычка пить таблетки от температуры работает против вас

Жаропонижающие препараты помогают снизить температуру, но при чрезмерном употреблении способны навредить внутренним органам и ослабить естественные защитные механизмы организма. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила врач общей практики Мария Беляева.
Она отметила, что большинство жаропонижающих содержат активные вещества, которые при чрезмерном приеме оказывают негативное воздействие на внутренние органы. Она подчеркнула, что такие препараты являются исключительно симптоматическими и не лечат причину болезни, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Особенно осторожно к ним должны относиться люди с хроническими проблемами печени и пищеварительной системы.
"Жаропонижающие могут вредить организму, если применять их слишком часто. В их состав часто входят вещества, которые создают дополнительную нагрузку на печень и желудочно-кишечный тракт. Более того, при постоянном приеме таких препаратов болезнь может просто затянуться — симптомы уйдут, но причина останется. Поэтому жаропонижающие стоит использовать только по необходимости, строго соблюдая дозировку и не превращая их в средство для ежедневного приема", — пояснила Беляева.
По словам врача, при простудных заболеваниях лучше не спешить снижать температуру — умеренный жар свидетельствует о работе иммунной системы. Она добавила, что в большинстве случаев организму требуется покой, а не медикаментозное вмешательство, особенно на начальной стадии болезни.
"Если температура невысокая, не нужно сразу принимать таблетки. Лучше дать организму время, чтобы он сам справился с инфекцией. В таких случаях полезнее просто отдохнуть, полежать дома, пить теплый чай с малиной как натуральным источником витамина С и соблюдать постельный режим. Это поможет организму восстановиться и снизит риск заразить окружающих", — заключила Беляева.
