Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов
Цены на стоматологию в Ростове выросли на 10–15% — директор клиники Дмитриева
Жевательная резинка низкого качества вредит слизистой — эндокринолог Гончарова
Возврат смертной казни в России невозможен — правозащитница Меркачева
Разрыв торговых связей США и Европы невозможен — экономист Беляев
Цифровое мошенничество в аренде квартир угрожает арендаторам и владельцам
Меркурий Венера и Марс сблизились с Солнцем в январе — rosbalt.ru
У мумии Эци и человека из Усть-Ишима выявили штамм вируса HPV16 — Sciencepost
Россия вырвалась в лидеры мировой гонки вооружений — политолог Липовой

Праздник закончился, опасность осталась: новогодний символ превратился в скрытого врага для здоровья

Живая новогодняя ёлка в квартире повышает риск плесени через 2 недели
Здоровье

Новогодняя ёлка способна радовать глаз и создавать атмосферу праздника, но со временем она может превратиться в скрытый источник проблем для здоровья. Особенно это касается живых деревьев, которые после окончания праздников продолжают стоять в тёплых квартирах. Эксперты предупреждают, что затягивать с утилизацией хвойного дерева небезопасно.

Новогодняя ёлка
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Новогодняя ёлка

Живая ёлка становится потенциально опасной

В первые дни после установки живая ель практически не представляет угрозы. Однако спустя одну-две недели ситуация меняется. В условиях городской квартиры — при стабильном тепле и повышенной влажности — дерево начинает быстро терять свежесть. Если ствол установлен в ёмкость с водой, внутри и на поверхности коры формируется благоприятная среда для микроорганизмов. Именно в таких условиях активно развиваются плесневые грибки. Их рост зачастую незаметен глазу, но последствия могут быть ощутимыми для самочувствия жильцов.

"В тёплой квартире, особенно если живая ёлка стоит в воде, создаются идеальные условия для ускоренного роста плесневых грибков. Их споры массово попадают в воздух", — рассказал ассистент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского Университета Денис Борозденко.

Как плесень и пыльца влияют на организм

Споры плесени относятся к числу сильных бытовых аллергенов. Попадая в дыхательные пути, они могут вызывать раздражение слизистых оболочек и провоцировать целый ряд симптомов. Среди наиболее распространённых — кашель, заложенность носа, слезотечение и ощущение першения в горле. Для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы риски возрастают.

Особую опасность ёлка представляет для тех, кто страдает бронхиальной астмой или аллергическим ринитом. Даже при отсутствии ранее диагностированной аллергии длительный контакт с аллергенами способен вызвать ухудшение самочувствия, особенно у детей и пожилых людей.

Не стоит забывать и о пыльце. Некоторые хвойные деревья могут быть её источником, а пыльца, как известно, является классическим аллергеном. В закрытом помещении концентрация таких частиц может быть выше, чем на улице, что увеличивает нагрузку на дыхательную систему.

Оптимальные сроки утилизации

Оптимальный срок нахождения живой ёлки в квартире — не более двух недель с момента установки. За это время дерево ещё сохраняет относительную свежесть и не успевает стать активным источником аллергенов.

Эксперт рекомендует заранее планировать утилизацию хвойного дерева и не затягивать с этим процессом. Это особенно важно для семей с детьми, аллергиков и людей с заболеваниями дыхательной системы.

Советы по безопасному использованию ёлки

Чтобы минимизировать возможный вред для здоровья, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

  1. Устанавливать живую ёлку не ранее чем за несколько дней до праздника.
  2. Регулярно проветривать помещение, особенно если дерево стоит в воде.
  3. Следить за состоянием хвои и коры, не допуская появления запаха сырости.
  4. Утилизировать ёлку не позднее чем через 14 дней после установки.

Эти меры помогут сохранить праздничную атмосферу и избежать негативных последствий для самочувствия.

Популярные вопросы

Можно ли держать ёлку дольше двух недель, если она выглядит свежей?

Даже при внешней сохранности внутри дерева могут активно развиваться плесневые грибки, поэтому превышать рекомендованный срок нежелательно.

Опасна ли живая ёлка для людей без аллергии?

Да, при длительном нахождении в квартире споры плесени могут влиять и на здоровых людей, вызывая раздражение дыхательных путей.

Что безопаснее для дома — живая или искусственная ёлка?

С точки зрения здоровья искусственная ёлка считается более безопасным вариантом, особенно для аллергиков и семей с детьми.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Наука и техника
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Наука и техника
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Наука и техника
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Куртка комбат снова войдёт в весенние коллекции дизайнеров в 2026 году — iGlanc
Паника населения может спровоцировать необоснованный рост цен — финансовый советник
Древесная зола снижает кислотность почвы и поддерживает плодовые деревья зимой
Живая новогодняя ёлка в квартире повышает риск плесени через 2 недели
Цены на стоматологию в Ростове выросли на 10–15% — директор клиники Дмитриева
Жевательная резинка низкого качества вредит слизистой — эндокринолог Гончарова
Сухой воздух и горячие души усиливают выпадение волос в холодный сезон
Льняное постельное бельё эффективнее хлопка регулирует тепло и влагу
Яблоки придают пирогу мягкость без молочных продуктов
Возврат смертной казни в России невозможен — правозащитница Меркачева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.