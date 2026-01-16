Праздник закончился, опасность осталась: новогодний символ превратился в скрытого врага для здоровья

Живая новогодняя ёлка в квартире повышает риск плесени через 2 недели

Новогодняя ёлка способна радовать глаз и создавать атмосферу праздника, но со временем она может превратиться в скрытый источник проблем для здоровья. Особенно это касается живых деревьев, которые после окончания праздников продолжают стоять в тёплых квартирах. Эксперты предупреждают, что затягивать с утилизацией хвойного дерева небезопасно.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Новогодняя ёлка

Живая ёлка становится потенциально опасной

В первые дни после установки живая ель практически не представляет угрозы. Однако спустя одну-две недели ситуация меняется. В условиях городской квартиры — при стабильном тепле и повышенной влажности — дерево начинает быстро терять свежесть. Если ствол установлен в ёмкость с водой, внутри и на поверхности коры формируется благоприятная среда для микроорганизмов. Именно в таких условиях активно развиваются плесневые грибки. Их рост зачастую незаметен глазу, но последствия могут быть ощутимыми для самочувствия жильцов.

"В тёплой квартире, особенно если живая ёлка стоит в воде, создаются идеальные условия для ускоренного роста плесневых грибков. Их споры массово попадают в воздух", — рассказал ассистент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского Университета Денис Борозденко.

Как плесень и пыльца влияют на организм

Споры плесени относятся к числу сильных бытовых аллергенов. Попадая в дыхательные пути, они могут вызывать раздражение слизистых оболочек и провоцировать целый ряд симптомов. Среди наиболее распространённых — кашель, заложенность носа, слезотечение и ощущение першения в горле. Для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы риски возрастают.

Особую опасность ёлка представляет для тех, кто страдает бронхиальной астмой или аллергическим ринитом. Даже при отсутствии ранее диагностированной аллергии длительный контакт с аллергенами способен вызвать ухудшение самочувствия, особенно у детей и пожилых людей.

Не стоит забывать и о пыльце. Некоторые хвойные деревья могут быть её источником, а пыльца, как известно, является классическим аллергеном. В закрытом помещении концентрация таких частиц может быть выше, чем на улице, что увеличивает нагрузку на дыхательную систему.

Оптимальные сроки утилизации

Оптимальный срок нахождения живой ёлки в квартире — не более двух недель с момента установки. За это время дерево ещё сохраняет относительную свежесть и не успевает стать активным источником аллергенов.

Эксперт рекомендует заранее планировать утилизацию хвойного дерева и не затягивать с этим процессом. Это особенно важно для семей с детьми, аллергиков и людей с заболеваниями дыхательной системы.

Советы по безопасному использованию ёлки

Чтобы минимизировать возможный вред для здоровья, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

Устанавливать живую ёлку не ранее чем за несколько дней до праздника. Регулярно проветривать помещение, особенно если дерево стоит в воде. Следить за состоянием хвои и коры, не допуская появления запаха сырости. Утилизировать ёлку не позднее чем через 14 дней после установки.

Эти меры помогут сохранить праздничную атмосферу и избежать негативных последствий для самочувствия.

Популярные вопросы

Можно ли держать ёлку дольше двух недель, если она выглядит свежей?

Даже при внешней сохранности внутри дерева могут активно развиваться плесневые грибки, поэтому превышать рекомендованный срок нежелательно.

Опасна ли живая ёлка для людей без аллергии?

Да, при длительном нахождении в квартире споры плесени могут влиять и на здоровых людей, вызывая раздражение дыхательных путей.

Что безопаснее для дома — живая или искусственная ёлка?

С точки зрения здоровья искусственная ёлка считается более безопасным вариантом, особенно для аллергиков и семей с детьми.