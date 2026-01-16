Привычка, о которой мало задумываются: чем грозит злоупотребление жевательной резинкой

Жевательная резинка низкого качества вредит слизистой — эндокринолог Гончарова

Жевательная резинка не представляет опасности для здоровья, если использовать ее умеренно и после еды, однако чрезмерное и постоянное жевание может нарушить процессы пищеварения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с жевательной резинкой

По словам Гончаровой, сама по себе жевательная резинка не вызывает заболеваний желудка. При этом важно учитывать ее состав и длительность жевания. Специалист отметила, что кратковременное использование после приема пищи способствует очищению полости рта и нормализации кислотного баланса, однако привычка жевать ее на протяжении всего дня может привести к сбоям в выработке слюны и, как следствие, к нарушению пищеварения.

"Если жевательную резинку использовать недолго после еды, это может быть даже полезно — она помогает снизить риск кариеса и поддерживает естественное состояние полости рта. Но если человек жует её часами, то нарушается работа слюнных желез, которые напрямую связаны с пищеварением. В результате страдает весь процесс переработки пищи", — пояснила Гончарова.

Она подчеркнула, что не меньшую роль играет качество самой жевательной резинки. Некачественные ароматизаторы и вкусовые добавки могут вызывать раздражение слизистой и аллергические реакции, особенно при частом использовании. По словам врача, многие современные продукты содержат синтетические компоненты, способные оказывать токсическое воздействие на ткани полости рта и желудочно-кишечный тракт.

"Некачественные ароматизаторы и вкусовые отдушки способны провоцировать воспаления, эрозивные гингивиты и другие проблемы со слизистой. Такие вещества могут оказывать не только местное, но и общее негативное воздействие на организм, включая желудочно-кишечный тракт. Поэтому важно понимать, что именно вы выбираете и как часто это используете", — отметила эндокринолог.

Гончарова добавила, что злоупотребление жевательной резинкой постепенно формирует нежелательные привычки, нарушает естественные механизмы слюноотделения и может оказывать косвенное влияние на состояние желудка и пищеварительной системы в целом.