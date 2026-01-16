Кариес бьёт по кошельку: лечение зубов в Ростове дорожает быстрее зарплат

Цены на стоматологию в Ростове выросли на 10–15% — директор клиники Дмитриева

Лечение зубов в Ростовской области всё чаще становится серьёзной статьёй расходов, а для многих — недоступной необходимостью. Рост цен на стоматологические услуги уже ощущается, и эксперты предупреждают: это не предел.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мужчина в кабинете стоматолога

Даже базовые процедуры, которые ещё несколько лет назад считались относительно доступными, сегодня требуют заметных финансовых затрат. При этом разброс цен между клиниками остаётся значительным, а пациенты нередко узнают итоговую стоимость уже на приёме.

Почему стоматология дорожает

По прогнозам ряда экспертов, стоимость лечения и протезирования зубов в регионе может вырасти на 50-100%. Среди ключевых причин называют удорожание импортных расходных материалов, рост арендных ставок и коммунальных платежей. Дополнительным фактором в 2026 году может стать повышение НДС до 22%.

Один из ростовских стоматологов частной клиники объясняет, что поставщики пока распродают остатки, но это временно. Повышение НДС, вероятно, скажется на стоимости расходных материалов у поставщиков. Пока еще цены у них не изменились. Наверное, потому, что доторговывают остатки. Но, возможно, пройдет полмесяца или месяц, и стоимость у них подрастет, — поясняет стоматолог частной клиники в Ростове. По её словам, каждая манипуляция и каждый материал в лечении уже сейчас обходятся дорого, и любое подорожание сразу перекладывается на пациента.

Доходы клиник и ожидания рынка

Не все специалисты разделяют самые пессимистичные прогнозы. Учредитель и директор клиники "Современная стоматология" Валерия Дмитриева считает, что рост цен может ограничиться 10-15%. При этом она отмечает устойчивую тенденцию: жители столичных регионов всё чаще едут лечить зубы в регионы, где услуги обходятся дешевле.

Финансовые показатели отрасли при этом растут. В прошлом году оборот частных стоматологий увеличился на 18% и достиг почти 713 млрд рублей, а в текущем году может вырасти до 800-840 млрд. Чтобы сдерживать цены, клиники сокращают долю поставок из США и Европы, закупая материалы в Южной Корее, Израиле и Китае. Однако, как подчёркивают врачи, ожидания двукратного роста цен выглядят завышенными.

Зарплаты, ОМС и реальная стоимость лечения

Отдельная проблема — кадровый дефицит и уровень оплаты труда. По словам инсайдеров из ростовских стоматологий, зарплаты врачей растут медленнее цен, а доходы бизнеса "съедаются" арендой, коммунальными платежами и обязательными цифровыми сервисами. В результате клинике, несмотря на высокие чеки, остаётся немного.

Цены для пациентов при этом варьируются сильно. По ОМС пломбу можно поставить бесплатно, но детали и разницу с платными материалами объясняют уже на приёме. В частных кабинетах лечение кариеса начинается от 4100-4500 рублей, но итоговая сумма зависит от глубины поражения, анестезии и выбранного материала. В клиниках более высокого уровня цена за зуб стартует от 9-10 тысяч рублей и может доходить до 15 тысяч и выше.

Когда лечение становится неподъёмным

Чем сложнее диагноз, тем выше стоимость. При пульпите или периодонтите цена растёт из-за количества каналов, длительности лечения и необходимости нескольких визитов. Сотрудники клиник отмечают, что лечение сразу нескольких зубов может потребовать десятков тысяч рублей, что доступно далеко не всем.

Особенно уязвимыми остаются пенсионеры. Протезирование — самая затратная часть стоматологии, и по ОМС этот вопрос не решается. При ограниченном бюджете пациенты нередко выбирают съёмные протезы стоимостью от 10-15 тысяч рублей. Такой вариант далёк от идеала, но позволяет сохранить базовое качество жизни — rostovgazeta.ru.