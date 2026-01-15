Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наушники в ушах с утра до ночи: в какой момент любимая музыка превращается в дорогу к глухоте

Безопасно слушать музыку в наушниках можно не более часа в день — врач Зайцев
Здоровье

Длительное прослушивание громкой музыки в наушниках может привести к необратимому снижению слуха и развитию сенсоневральной тугоухости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель ЛОР-клиники Доктора Зайцева, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Девушка слушает музыку
Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Девушка слушает музыку

Зайцев подчеркнул, что слуховой аппарат человека приспособлен к ограниченному диапазону громкости, и его превышение приводит к разрушению чувствительных клеток внутреннего уха. По его словам, чаще всего это происходит у подростков и молодых людей, которые слушают музыку долго и громко.

"Слуховой аппарат человека имеет свои физиологические пределы. Волосковые клетки внутреннего уха воспринимают звуковые колебания в определенном диапазоне, и при его нарушении постепенно утрачивают чувствительность. Особенно опасно длительное прослушивание энергичной музыки на максимальной громкости — такие привычки со временем приводят к необратимому снижению слуха. Эти клетки не восстанавливаются, и если человек регулярно нарушает разумные рамки, слух начнет угасать безвозвратно", — отметил врач.

По словам Зайцева, безопаснее слушать музыку на средней громкости и не дольше часа в день. При этом важно выбирать удобные наушники с хорошей изоляцией звука, чтобы не приходилось делать громкость выше из-за внешних шумов.

"Если есть возможность слушать музыку через колонки, это лучший вариант. При использовании наушников безопаснее выбирать модели с шумоподавлением — тогда не придется делать звук громче, чтобы перекрыть внешние шумы. Оптимальным считается прослушивание дважды по 30 минут или один час в день на средней громкости. При превышении этих параметров повышается риск развития неврита слухового нерва и появления шума или звона в ушах", — пояснил врач.

Он подчеркнул, что основой сохранения слуха остается умеренность и соблюдение простых правил прослушивания. Он отметил, что короткие сеансы музыки на средней громкости безопасны и не оказывают вредного влияния на внутреннее ухо. По словам врача, внимательное отношение к громкости и продолжительности прослушивания позволяет сохранить слух здоровым на долгие годы.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
