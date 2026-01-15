Эмоции выходят из-под контроля: что происходит с пищеварением, когда тревога берет верх

Эмоции напрямую влияют на работу желудка и кишечника — терапевт Лушникова

Эмоциональное напряжение напрямую отражается на пищеварении, поскольку при стрессе нарушается баланс между симпатической и парасимпатической нервной системой. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт и диетолог Ольга Лушникова.

Врач пояснила, что работа желудочно-кишечного тракта тесно связана с деятельностью нервной системы. По ее словам, при тревожности активизируется симпатическая нервная система, которая ускоряет прохождение пищи по кишечнику и может вызывать дискомфорт.

"Когда мы нервничаем или тревожимся, у нас активируется симпатическая нервная система, и это может сопровождаться нарушением пищеварения. Пища начинает быстрее проходить через желудочно-кишечный тракт. Самый классический пример — так называемая медвежья болезнь, когда перед важными событиями возникает послабление стула из-за реакции организма на стресс", — объяснила Лушникова.

Терапевт отметила, что нормальная работа желудка и кишечника зависит от состояния парасимпатической нервной системы и блуждающего нерва, который регулирует процессы пищеварения. Именно поэтому спокойствие перед едой имеет прямое влияние на ее усвоение.

"Блуждающий нерв контролирует работу желудочно-кишечного тракта, и чтобы пищеварение шло правильно, он должен быть активирован. Когда человек спокоен, этот процесс работает естественно, а при тревоге — нарушается. Поэтому полезно не есть на ходу, делать паузу перед едой, медитировать или просто немного посидеть в тишине", — подчеркнула она.

По словам Лушниковой, если расстройства пищеварения возникают на фоне стресса регулярно, важно исключить органические патологии. Врач подчеркнула, что в таких случаях нужно обратиться к специалисту, чтобы определить, связаны ли симптомы с заболеваниями желудка или являются функциональными нарушениями, вызванными тревожностью.

"Если при обследовании не выявлено воспалительных процессов или других патологий, то проблему стоит искать в эмоциональном состоянии. В таких ситуациях важно наладить режим отдыха и сна, соблюдать регулярное питание и избегать спешки во время приема пищи. Такие меры помогают восстановить работу желудочно-кишечного тракта, а к лекарственной терапии прибегают только тогда, когда другие способы уже не работают", — заключила специалист.