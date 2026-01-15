Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Конъюнктивит подкрадывается незаметно: один предмет в доме заражает всю семью

Конъюнктивит может быть заразным и требует лечения — офтальмолог Левина
Здоровье

Конъюнктивит чаще всего вызывают вирусы и бактерии, поэтому заболевание может быть заразным и быстро распространяться в коллективах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Вирусный конъюнктивит
Фото: Wikimedia Commons by Microrao, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вирусный конъюнктивит

Она пояснила, что конъюнктивит представляет собой воспаление слизистой оболочки глаза, которое может иметь разную природу — вирусную, бактериальную или аллергическую. При этом именно вирусные и бактериальные формы встречаются чаще всего и требуют наблюдения специалиста.

"Конъюнктивит — это воспалительное заболевание слизистой оболочки глаза, в данном случае конъюнктивы. Причины могут быть самые разные, но на первом месте всегда причины вирусные и бактериальные. В таком случае заболевание является заразным, и лечение должен проводить врач. Очень важно своевременно обратиться за квалифицированной помощью", — отметила офтальмолог.

По словам специалиста, вирусный конъюнктивит отличается высокой заразностью. Заражение возможно не только при прямом контакте, но и через предметы быта или воздух в закрытых помещениях.

"Вирусные конъюнктивиты обладают высокой контагиозностью, то есть они очень заразны. Иногда достаточно просто находиться в одном помещении, особенно в детских коллективах, или использовать общее полотенце или постельное белье. Чаще всего это заболевание встречается в холодное время года и требует внимательного отношения к гигиене", — подчеркнула Левина.

Она добавила, что при отсутствии лечения воспаление может затронуть не только слизистую, но и более глубокие структуры глаза, включая роговицу. Это может привести к ухудшению зрения и более серьезным офтальмологическим проблемам. Конъюнктивит обычно сопровождается покраснением, слезотечением и ощущением инородного тела в глазу, поэтому болезнь редко остается незамеченной.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
