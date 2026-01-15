Уход выбран правильно, а эффект сошел на нет: почему кожа перестает на него отвечать

Уход за кожей нужно менять в зависимости от сезона — косметолог Миронова

Нормальная кожа не привыкает к уходовой косметике, однако ее потребности могут меняться в зависимости от сезона, типа и чувствительности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, косметолог и бьюти-эксперт Василина Миронова.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маска на лице

По словам косметолога, многое зависит от индивидуальных особенностей кожи. Нормальная или комбинированная кожа может длительное время оставаться стабильной, тогда как чувствительная и проблемная требует более внимательного подбора средств и периодической коррекции ухода.

"Если кожа нормальная, то никакого привыкания не будет. На одной косметике можно оставаться хоть 20 лет, и ничего плохого не произойдет. Но если кожа чувствительная, склонная к высыпаниям или аллергии, то за ней нужно постоянно следить и подбирать новые средства. Важно наблюдать за реакцией кожи и не бояться менять косметику, если улучшений нет", — отметила Миронова.

Специалист пояснила, что смена ухода связана с тем, что кожа по-разному реагирует на окружающую среду. В отопительный сезон она чаще пересушивается, а летом, наоборот, становится плотнее и активнее выделяет кожное сало. Поэтому важно наблюдать за изменениями и корректировать косметику, если привычные средства перестают давать нужный эффект.

"В идеале у человека должно быть три набора косметики — для холодного, теплого и переходного периода. Зимой кожа чаще страдает от сухости и шелушений, а летом — от жирности и избыточного выделения кожного сала. Нужно прислушиваться к себе и корректировать уход в зависимости от сезона и потребностей кожи", — объяснила Миронова.

Косметолог добавила, что определить тип кожи можно и самостоятельно, но без профессиональной консультации легко ошибиться. По ее словам, домашние тесты помогают лишь примерно понять особенности кожи, но не выявляют скрытые проблемы. Например, покраснения на щеках часто принимают за чувствительность, хотя это может быть проявлением розации. Она подчеркнула, что визит к косметологу-дерматологу необходим, чтобы точно определить состояние кожи и подобрать подходящие средства.