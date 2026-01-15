Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока

Неочевидные реакции организма: какая еда влияет на усвоение и последствия алкоголя

Еда не усиливает алкогольную интоксикацию — диетолог Рождественская
Здоровье

Ферментированные продукты, вопреки распространенному мнению, не вредят при употреблении с алкоголем и даже могут облегчить состояние после интоксикации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская.

Шампанское
Фото: flickr.com by Pressestelle BFK Urfahr-Umgebung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шампанское

По словам врача, ферментированные продукты играют важную роль в поддержании микробиома кишечника и способствуют долголетию. Она подчеркнула, что сбалансированное питание, включающее такие продукты, помогает организму лучше переносить нагрузку, в том числе и после употребления алкоголя, когда нарушается микрофлора и водный баланс. Диетолог отметила, что именно разнообразие рациона помогает сохранять стабильность микробиоты, особенно у людей, подверженных стрессу, вирусным нагрузкам и возрастным изменениям.

"Ферментативные продукты полезны, потому что наш микробиом — одна из главных систем организма. С возрастом и под воздействием стрессов он изменяется, поэтому важно поддерживать разнообразие питания. Квашеная капуста, кимчи, соленья необходимы, чтобы росла правильная флора. Мы, врачи, рекомендуем их для поддержания молодости и нормальной работы кишечника", — пояснила Рождественская.

Диетолог отметила, что организм по-разному реагирует на сочетание алкоголя и пищи, но не из-за химического взаимодействия, а из-за общего влияния на обмен веществ. По словам Рождественской, алкоголь сам по себе является токсином, и его воздействие не зависит от сочетания с конкретными продуктами. Она подчеркнула, что еда не усиливает и не смягчает действие спиртного напрямую, а лишь может влиять на самочувствие после интоксикации. Продукты, содержащие соль и электролиты, помогают немного восстановить водно-солевой баланс после употребления спиртного.

"Алкоголь — это история про умеренность. Один-два бокала — это удовольствие и радость, а все, что больше, уже интоксикация. Даже один бокал вина может замедлить процесс похудения и нарушить восстановление организма на несколько дней. Сейчас есть множество гаджетов, которые показывают, как после алкоголя снижается ресурсное состояние, качество сна и восстановления. Кроме того, регулярное употребление алкоголя женщинами увеличивает риск рака молочной железы", — заключила Рождественская.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Красота и стиль
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Последние материалы
Безе по-русски выпекают при температуре 100 °C
Обогащение почвы для рассады в январе повышает устойчивость растений — Actualno
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников
Питание, сон и движение определяют внешний вид после 60 лет — Foton y Nyrsko
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
Li Auto возглавил рейтинг удовлетворенности автовладельцев
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
Для плова с куриными сердечками используют длиннозерный пропаренный рис
У центра Млечного Пути нашли радионити длиной до 10 световых лет — Sciencepost
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.