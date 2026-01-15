Неочевидные реакции организма: какая еда влияет на усвоение и последствия алкоголя

Еда не усиливает алкогольную интоксикацию — диетолог Рождественская

Ферментированные продукты, вопреки распространенному мнению, не вредят при употреблении с алкоголем и даже могут облегчить состояние после интоксикации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская.

Фото: flickr.com by Pressestelle BFK Urfahr-Umgebung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шампанское

По словам врача, ферментированные продукты играют важную роль в поддержании микробиома кишечника и способствуют долголетию. Она подчеркнула, что сбалансированное питание, включающее такие продукты, помогает организму лучше переносить нагрузку, в том числе и после употребления алкоголя, когда нарушается микрофлора и водный баланс. Диетолог отметила, что именно разнообразие рациона помогает сохранять стабильность микробиоты, особенно у людей, подверженных стрессу, вирусным нагрузкам и возрастным изменениям.

"Ферментативные продукты полезны, потому что наш микробиом — одна из главных систем организма. С возрастом и под воздействием стрессов он изменяется, поэтому важно поддерживать разнообразие питания. Квашеная капуста, кимчи, соленья необходимы, чтобы росла правильная флора. Мы, врачи, рекомендуем их для поддержания молодости и нормальной работы кишечника", — пояснила Рождественская.

Диетолог отметила, что организм по-разному реагирует на сочетание алкоголя и пищи, но не из-за химического взаимодействия, а из-за общего влияния на обмен веществ. По словам Рождественской, алкоголь сам по себе является токсином, и его воздействие не зависит от сочетания с конкретными продуктами. Она подчеркнула, что еда не усиливает и не смягчает действие спиртного напрямую, а лишь может влиять на самочувствие после интоксикации. Продукты, содержащие соль и электролиты, помогают немного восстановить водно-солевой баланс после употребления спиртного.

"Алкоголь — это история про умеренность. Один-два бокала — это удовольствие и радость, а все, что больше, уже интоксикация. Даже один бокал вина может замедлить процесс похудения и нарушить восстановление организма на несколько дней. Сейчас есть множество гаджетов, которые показывают, как после алкоголя снижается ресурсное состояние, качество сна и восстановления. Кроме того, регулярное употребление алкоголя женщинами увеличивает риск рака молочной железы", — заключила Рождественская.