Иммунитет рухнет за секунду: главный миф о Крещении, который отправляет тысячи людей в больницы

Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Здоровье

Традиционные крещенские купания, которые ежегодно проходят в ночь на 19 января, для многих верующих и сторонников народных обычаев становятся главным событием зимы. Местные власти и экстренные службы ответственно подходят к организации процесса: оборудуют специальные купели, устанавливают отапливаемые палатки с тепловыми пушками для переодевания, а на местах дежурят спасатели и медики. Однако врачи с тревогой напоминают, что погружение в ледяную воду без должной подготовки может закончиться не духовным очищением, а больничной койкой.

Купание в проруби
Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Купание в проруби

Об этом сообщает издание "Сiбдепо", корреспондент которого узнал о медицинских противопоказаниях у заведующей отделением общей терапии Кемеровской городской клинической больницы №11 Марии Гришановой.

Физиологический шок и сердечно-сосудистые угрозы

Многие люди ошибочно полагают, что однократное погружение в прорубь способно мгновенно укрепить иммунитет и оздоровить тело. Медицинские специалисты категорически опровергают этот миф, указывая на то, что польза от холодной воды возможна только при длительном и системном подходе к закаливанию, а не в результате шоковой терапии раз в году. Для неподготовленного организма контакт с ледяной водой становится экстремальным испытанием, которое запускает каскад опасных физиологических реакций.

"Как врач, я могу отметить, что крещенское ныряние в прорубь — это серьёзный стресс для организма, который имеет минимальные преимущества, но значительные риски. Важно учитывать состояние здоровья, степень подготовки и соблюдать меры предосторожности. Польза для здоровья возможна исключительно при систематическом закаливании и постепенном привыкании организма к холодной воде, а не при единоразовом погружении в ледяную воду раз в год", — отметила врач.

Основной удар принимает на себя сердечно-сосудистая система человека, поскольку резкий холод провоцирует мгновенное сужение кровеносных сосудов. Этот спазм приводит к резкому скачку артериального давления и колоссальной нагрузке на сердце, что может спровоцировать гипертонический криз или нарушение сердечного ритма. В самых тяжелых случаях, по словам специалиста, такой стресс способен привести к инфаркту миокарда, инсульту или даже внезапной остановке сердца, а также вызвать спазм дыхательных путей и потерю сознания.

Список строгих противопоказаний

Существует обширный перечень заболеваний и состояний, при которых участие в крещенских купаниях категорически запрещено врачами. В первую очередь это касается людей, страдающих хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы, почек, суставов, а также тех, у кого диагностированы диабет или эпилепсия. Ледяная купель может стать триггером для обострения бронхитов, гайморитов, отитов, ангин и развития тяжелой пневмонии, особенно если иммунитет человека уже ослаблен.

Мария Гришанова особо подчеркивает, что от ритуала следует воздержаться беременным женщинам и пожилым людям, чьи организмы хуже адаптируются к температурным перепадам. Также в зону особого риска попадают дети младше семи лет, так как их система терморегуляции еще не совершенна, и те, кто недавно перенес ОРВИ или другие острые инфекции. Кроме того, медики настаивают на полном отказе от купания для людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, поскольку спиртное притупляет чувствительность к холоду и создает иллюзию тепла, что повышает риск переохлаждения.

Если у человека есть хоть малейшие сомнения в состоянии своего здоровья, перед праздником необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Решение об участии в обряде должно быть взвешенным и рациональным, основанным на медицинских показателях, а не только на желании соблюсти традицию. Игнорирование имеющихся диагнозов ради минутного погружения может привести к необратимым последствиям для здоровья.

Алгоритм безопасного погружения

Тем, кто все же получил одобрение врача и решился на купание, необходимо строго соблюдать правила безопасности и готовиться к событию заранее. Подготовка должна включать не спонтанное решение, а предварительные процедуры закаливания, такие как регулярные обтирания холодной водой и контрастный душ. Выбирать для купания следует исключительно официально оборудованные места, где гарантированно дежурят бригады скорой помощи и спасатели, готовые оперативно вмешаться в нештатной ситуации.

Непосредственно перед заходом в воду эксперт рекомендует сделать разминку для разогрева мышц и нанести на кожу жирный крем, который создаст защитный барьер от холода. Важно надеть резиновую шапочку и ни в коем случае не нырять с головой, ограничившись погружением по шею, чтобы избежать спазма сосудов головного мозга. Сразу после выхода из купели необходимо быстро одеться в сухую теплую одежду и выпить горячий напиток, например, чай, чтобы восстановить тепловой баланс.

Врач также предупреждает, что при появлении первых признаков ухудшения самочувствия, таких как головокружение, тошнота или судороги, нужно немедленно покинуть воду и обратиться к специалистам. Даже при соблюдении всех мер предосторожности купание в проруби остается серьезным стрессом, и героизм здесь неуместен. Безопасность и здравый смысл должны оставаться приоритетом для каждого участника крещенских мероприятий.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
