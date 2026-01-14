Сердце колотится, руки дрожат: как быстро прийти в себя и снизить стресс без таблеток

Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова

Быстро снять стресс помогают не только препараты, но и дыхательные упражнения, которые позволяют стабилизировать состояние без лекарств. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Уставшая девушка

По словам невролога, валерьянка помогает при стрессе и действует довольно быстро. Препарат можно принимать в разных формах — в таблетках или каплях. Он оказывает мягкий седативный эффект, снижает тревожность и помогает почувствовать спокойствие уже через несколько минут после применения.

"Валерьянка быстро снимает стресс и нервное напряжение. Ее можно принимать внутрь, подержать под языком или даже вдохнуть пары из пузырька — в любом случае эффект наступает довольно быстро. Средство действует мягко, но заметно: человек становится спокойнее, снижается частота сердцебиения, уходит внутреннее напряжение. Это безопасный вариант для легких стрессовых ситуаций", — пояснила врач.

По словам специалиста, не менее эффективно действуют дыхательные практики, которые помогают восстановить контроль над телом и снизить уровень тревоги. Суворинова отметила, что простейший способ — это дыхание по квадрату, при котором вдох, выдох и паузы совершаются на одинаковое количество счетов.

"Хорошее упражнение — дыхание по квадрату: на четыре счета вдох, на четыре — задержка дыхания, на четыре — выдох и снова пауза. Такой ритм помогает стабилизировать дыхание и быстро снизить стресс. Главное — выполнять его спокойно, в удобном положении, считая про себя. Уже через несколько циклов человек чувствует расслабление и внутреннее равновесие", — рассказала Суворинова.

Она добавила, что существуют и другие дыхательные техники, которые можно использовать в повседневной жизни. Метод наблюдения за дыханием и дыхание животом позволяют снять острую стрессовую реакцию и вернуть ощущение контроля над собой.

"Можно просто спокойно наблюдать за дыханием — ощущать, как холодный воздух входит через нос и выходит теплым через рот. Это помогает переключить внимание и отпустить напряжение. Еще один эффективный способ — дыхание животом: нужно положить руку на живот, медленно вдыхать, надувая его, а затем плавно выдыхать. Семь–десять таких вдохов и выдохов помогают восстановить дыхательный ритм и успокоиться", — подчеркнула Суворинова.

Врач добавила, что пустырник тоже обладает седативным действием, однако его эффект наступает медленнее. Поэтому при необходимости быстро справиться со стрессом именно валерьянка остается самым действенным и безопасным лекарственным средством.