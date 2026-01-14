Когда подросток ранит словами: почему дети обесценивают родителей и как пережить этот период

Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс

Подростковая грубость не означает испорченность — это естественная часть взросления, когда ребенок учится отделяться от родителей и выстраивать собственные границы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подростковый бунт

По словам Хорса, грубость подростков не должна восприниматься как личное оскорбление или испорченность. Это естественный этап взросления, когда ребенок стремится отделиться от родителей, выстроить собственные границы и проверить, насколько прочна власть взрослых. Однако реакция семьи и стиль воспитания напрямую влияют на то, насколько болезненно пройдет этот период.

"Подростковая грубость — это часть кризиса взросления. В этот момент ребенок обесценивает прежние авторитеты, в первую очередь родителей, потому что раньше они были для него центром мира. Это естественно: он учится отделяться, пробует себя как отдельную личность. Но если до этого в семье ребенка воспринимали как главного, вокруг него все крутились, ему не отказывали и не устанавливали границ, то в подростковом возрасте протест будет сильнее и болезненнее", — отметил психолог.

Хорс пояснил, что в современном воспитании часто встречаются две крайности — когда ребенку разрешают все и когда от него требуют безусловного подчинения. По его словам, обе модели одинаково вредны, потому что ни одна не учит подростка принимать ограничения и брать ответственность за свои поступки. Баланс между свободой и требовательностью помогает смягчить конфликт и делает переходный период более здоровым.

"Родители часто либо полностью подстраиваются под ребенка, либо вообще не считают его мнение важным. Но эти крайности формируют болезненный протест. Нужно, чтобы в мелочах ребенок имел выбор, например, какую одежду надеть, но в серьезных вопросах — учеба, безопасность, дисциплина — решение должно оставаться за взрослыми. Такой подход помогает ему привыкнуть к реальности, где есть границы, и не воспринимать каждый отказ как личную обиду", — объяснил специалист.

Психолог подчеркнул, что родителям не стоит бояться ссор и считать их провалом. Конфликты с подростками неизбежны, но именно через них формируется взаимное уважение и зрелость. Главное — не включаться в агрессию и не давать ребенку повода чувствовать власть над эмоциями родителей.

"Когда подросток говорит грубость, а взрослый не обижается и не срывается, у ребенка пропадает интерес к таким провокациям. Он видит, что не может управлять родительскими реакциями, и это обесценивает саму грубость. Подросток перестает использовать ее как инструмент влияния и начинает воспринимать родителей как устойчивую, надежную опору. Тогда даже конфликты становятся не разрушением, а частью взросления", — заключил Хорс.