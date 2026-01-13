До десяти банок в день закончились операцией: энергетики довели сердце до пересадки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Житель Алматы перенес трансплантацию сердца после энергетиков — TengriNews
Здоровье

История жителя Алматы стала наглядным примером того, к каким последствиям может привести многолетнее злоупотребление энергетическими напитками. После нескольких лет регулярного потребления стимуляторов мужчине потребовалась пересадка сердца. Об этом сообщает издание TengriNews, опубликовавшее рассказ самого пациента.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

По словам алматинца, зависимость от энергетиков формировалась постепенно и была связана с тяжелым рабочим графиком и постоянным переутомлением.

Работа без отдыха и привычка к энергетикам

Мужчина рассказал, что начал часто употреблять энергетические напитки примерно в тридцатилетнем возрасте. В тот период он работал поваром "с утра до ночи" и нередко оставался один на смене, без возможности полноценно отдохнуть.

Чтобы справляться с усталостью и не засыпать на работе, он регулярно прибегал к энергетикам. Такая практика продолжалась около пяти лет. В отдельные дни он выпивал до десяти банок, однако со временем напитки перестали оказывать бодрящий эффект.

Болезнь, осложнения и пересадка сердца

Серьезные проблемы со здоровьем проявились после того, как мужчина перенес пневмонию. На этом фоне он начал ощущать боли в области сердца, которые потребовали медицинского обследования.

Врачи установили, что из-за длительного злоупотребления энергетиками сердце увеличилось в размерах. Состояние оказалось критическим, и пациенту потребовалась трансплантация органа. Спустя несколько месяцев специалисты провели операцию по пересадке сердца.

Реабилитация и переосмысление образа жизни

В настоящее время мужчина не работает и проходит восстановление после сложного хирургического вмешательства. Он отмечает, что реабилитация требует времени и серьезных ограничений по нагрузке.

"После реабилитации мечтаю заняться плаванием и вернуться к работе, но уже без прежних перегрузок, с нормальным графиком и выходными", — рассказал он.

Личный опыт и предостережение

Алматинец добавил, что не испытывает ощущения "чужого" сердца и старается выстроить более спокойный образ жизни. Пережитый опыт повлиял и на его отношение к питанию в семье.

По его словам, своим детям он строго запрещает покупать энергетики, чипсы и газировку, считая такие продукты опасными для здоровья при регулярном употреблении.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
