До десяти банок в день закончились операцией: энергетики довели сердце до пересадки

История жителя Алматы стала наглядным примером того, к каким последствиям может привести многолетнее злоупотребление энергетическими напитками. После нескольких лет регулярного потребления стимуляторов мужчине потребовалась пересадка сердца. Об этом сообщает издание TengriNews, опубликовавшее рассказ самого пациента.
По словам алматинца, зависимость от энергетиков формировалась постепенно и была связана с тяжелым рабочим графиком и постоянным переутомлением.
Мужчина рассказал, что начал часто употреблять энергетические напитки примерно в тридцатилетнем возрасте. В тот период он работал поваром "с утра до ночи" и нередко оставался один на смене, без возможности полноценно отдохнуть.
Чтобы справляться с усталостью и не засыпать на работе, он регулярно прибегал к энергетикам. Такая практика продолжалась около пяти лет. В отдельные дни он выпивал до десяти банок, однако со временем напитки перестали оказывать бодрящий эффект.
Серьезные проблемы со здоровьем проявились после того, как мужчина перенес пневмонию. На этом фоне он начал ощущать боли в области сердца, которые потребовали медицинского обследования.
Врачи установили, что из-за длительного злоупотребления энергетиками сердце увеличилось в размерах. Состояние оказалось критическим, и пациенту потребовалась трансплантация органа. Спустя несколько месяцев специалисты провели операцию по пересадке сердца.
В настоящее время мужчина не работает и проходит восстановление после сложного хирургического вмешательства. Он отмечает, что реабилитация требует времени и серьезных ограничений по нагрузке.
"После реабилитации мечтаю заняться плаванием и вернуться к работе, но уже без прежних перегрузок, с нормальным графиком и выходными", — рассказал он.
Алматинец добавил, что не испытывает ощущения "чужого" сердца и старается выстроить более спокойный образ жизни. Пережитый опыт повлиял и на его отношение к питанию в семье.
По его словам, своим детям он строго запрещает покупать энергетики, чипсы и газировку, считая такие продукты опасными для здоровья при регулярном употреблении.
