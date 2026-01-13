Когда призывы рожать расходятся с реальностью: что показала трагедия в Новокузнецке

Милонов призвал ввести мониторинг роддомов по стране

Трагедия в новокузнецком роддоме, где в первые дни января умерли девять новорождённых, вскрыла масштабные системные проблемы в региональном здравоохранении. Выяснилось, что только за 2024 год в учреждении было зафиксировано более 150 нарушений медицинских норм.

На фоне произошедшего в Госдуме заговорили о необходимости не точечных мер, а постоянного контроля за работой родильных домов по всей стране.

Призыв к мониторингу вместо формальных оценок

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов подчеркнул, что идея рейтингов медучреждений может оказаться субъективной и необъективной. По его словам, гораздо важнее выстроить систему мониторинга, которая позволит выявлять проблемы до того, как они приведут к трагическим последствиям, пишет Газета.Ru.

"А вот что касается системы мониторинга и, собственно говоря, создания системы, не допускающей кошмарного отношения к младенцам и к роженицам, и к медицинскому учреждению, тут, конечно, должны быть сделаны выводы крайне серьезные", — заявил Виталий Милонов.

Он отметил, что ответственность должна лежать не только на руководстве конкретного роддома, но и на тех, кто курирует здравоохранение в регионе.

"Серьезный удар" по системе здравоохранения

Депутат охарактеризовал произошедшее в Новокузнецке как серьезный удар по всей системе здравоохранения страны. По его мнению, подобные случаи нельзя рассматривать как случайные ошибки или досадные недочёты.

"Считаю, что это абсолютная подлость — не просто досадная оплошность, преступная халатность. Это бессовестность, профессиональная непригодность", — подчеркнул Милонов.

Он добавил, что при таких инцидентах разговоры о демографической политике и призывы к рождению детей теряют доверие, если государство не способно гарантировать безопасность матерей и младенцев.

Ответственность региональных властей

Особое возмущение парламентария вызвал системный характер нарушений в новокузнецком роддоме. По его словам, выявленные факты говорят о многолетних проблемах, которые не могли остаться незамеченными на уровне регионального управления.

"Поскольку нарушения системные и уже многолетние, то следует проверить не только это лечебное заведение, но и все медицинские учреждения по региону", — заявил Милонов.

Он также призвал освободить от должностей тех чиновников, которые отвечают за медицинское обеспечение в Кемеровской области.

Контекст трагедии

Девять новорождённых умерли в начале января в роддоме № 1 Новокузнецка. Медицинское учреждение временно закрыто, Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности, а главный врач отстранён от работы на время проверки.

На сайте роддома указано, что стационар закрыт из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Региональный минздрав сообщил, что у всех умерших младенцев выявили внутриутробную инфекцию, ещё четверо новорождённых остаются под наблюдением. Местные СМИ отмечают, что информация о масштабных нарушениях стала публичной лишь после журналистских расследований.