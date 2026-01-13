Инъекция вместо красоты привела к гибели: дело о смертельной операции выходит в суд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Смерть молодой женщины после косметологической процедуры в столице вновь поставила вопрос о границах частной медицины и реальном контроле за ней. Речь идёт о деле блогерши Юлии Бурцевой, которая не выжила после операции по увеличению ягодиц в Москве. Об обстоятельствах расследования сообщает управление Следственного комитета по Москве.

Два врача проводят хирургическую операцию
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Два врача проводят хирургическую операцию

По данным ведомства, фигурантка дела, оказывавшая косметологические услуги, может быть арестована. Следствие считает, что процедура была проведена с грубыми нарушениями и без законных оснований.

Незаконная медицинская деятельность

Как следует из материалов следствия, женщина, проводившая инъекцию, не имела лицензии и других обязательных документов, дающих право на осуществление медицинской деятельности. Несмотря на это, она ввела пациентке препарат в рамках косметологической процедуры.

После инъекции у Юлии Бурцевой появились признаки анафилактического шока — тяжёлой и потенциально смертельной аллергической реакции. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти её не удалось, несмотря на оказанную помощь.

Задержание и возможный арест

После случившегося подозреваемую задержали сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время ей планируют предъявить обвинение по статье о незаконном осуществлении медицинской деятельности. При этом следствие отмечает, что ранее она уже фигурировала в другом уголовном деле.

В управлении СК по Москве заявили о намерении ходатайствовать об ужесточении меры пресечения.

"Следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом города Москвы об избрании обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы", — сообщается в публикации ведомства.

Контекст дела Юлии Бурцевой

Известно, что Юлия Бурцева прилетела в Москву из Италии специально для проведения операции. Для процедуры она выбрала клинику, позиционируемую как элитную, что, однако, не стало гарантией безопасности.

Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая условия оказания услуги и степень ответственности фигурантки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
