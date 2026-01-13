Контроль на бумаге, последствия — реальные: что скрывалось за стенами новокузнецкого роддома

В роддоме Новокузнецка выявили более 150 нарушений за год — депутат Миронов

За трагедией в новокузнецком роддоме, где в первые дни января умерли девять новорождённых, вскрылась системная проблема, накапливавшаяся не один год. Как выяснилось, только за 2024 год в учреждении было зафиксировано более 150 нарушений медицинских норм.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок в роддоме

Причины регулярных сбоев в работе системы здравоохранения в разговоре с изданием обозначил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он связал ситуацию не с отдельным медучреждением, а с общей моделью контроля в отрасли.

Коммерческий контроль вместо государственного

По словам парламентария, формально в стране существует Росздравнадзор, однако значительная часть контроля за качеством медицинской помощи фактически передана коммерческим страховым медицинским организациям. Государство, как отметил Миронов, оплачивает их работу в рамках "независимой оценки", но реальная эффективность такого механизма вызывает вопросы.

"Какое это качество — мы увидели на примере новокузнецкого роддома", — подчеркнул лидер "Справедливой России".

Он также указал, что подобные нарушения носят массовый характер и фиксируются в медучреждениях по всей стране.

Кадровый голод и зарплаты "на бумаге"

Отдельно Сергей Миронов остановился на кадровом кризисе в здравоохранении. По официальным данным, в России не хватает более 20 тысяч врачей и свыше 50 тысяч медицинских работников среднего звена. При этом реальные цифры, по его мнению, выше из-за повсеместной работы по совместительству.

Парламентарий связал дефицит специалистов с низкими зарплатами и высокой нагрузкой, включая административную. Он напомнил, что майские указы президента о повышении оплаты труда, согласно которым врач должен получать вдвое больше средней зарплаты по региону, а средний медперсонал — в полтора раза больше, зачастую выполняются лишь формально.

Призыв к реформе и увеличению финансирования

Миронов заявил о необходимости кардинальных изменений в системе здравоохранения. Он выразил сомнение, что усиление проверок роддомов приведёт к долгосрочным результатам, назвав происходящее проявлением "кампанейщины", когда меры ограничиваются отчётами после ЧП.

По его мнению, финансирование медицины должно осуществляться напрямую из бюджета, а контроль за расходованием средств следует передать отдельной государственной структуре, например, при Счётной палате. Также он указал на необходимость перехода к научно обоснованным стандартам финансирования, а не распределению средств "по остаточному принципу", пишет Газета.Ru.

"Пока не начнем выделять на здравоохранение достаточно средств, строить новые роддома, поликлиники и больницы, пока не начнем повышать зарплаты врачам, проблемы мы не решим", — добавил Миронов.

Контекст трагедии в Новокузнецке

Девять новорождённых умерли в начале января в роддоме № 1 Новокузнецка. Учреждение временно закрыто, Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности, главный врач отстранён от работы. На сайте роддома указано, что стационар закрыт из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Региональный минздрав сообщил, что у всех умерших младенцев была выявлена внутриутробная инфекция, ещё четверо новорождённых остаются под наблюдением. Местные СМИ отмечают, что о системных нарушениях в роддоме стало известно лишь после журналистских публикаций.