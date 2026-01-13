Боль в спине сдаёт позиции: три привычки режут расходы на лечение почти на четверть

Хроническую боль в пояснице связали с образом жизни — Университет Сиднея

Боль в спине давно считается одной из самых затратных и трудно поддающихся лечению хронических проблем, однако новые данные указывают на неожиданно простое решение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) МРТ при боли в спине

Оказалось, что наибольший эффект дают не сложные медицинские вмешательства, а повседневные привычки. Об этом сообщает научный журнал Arthritis Care & Research (ACR), где опубликованы результаты исследования Университета Сиднея.

Авторы работы проанализировали, как образ жизни влияет не только на самочувствие людей с хронической болью в пояснице, но и на их расходы на лечение. Вывод оказался однозначным: чем здоровее повседневные привычки, тем ниже потребность в медицинской помощи.

Образ жизни против хронической боли

В течение года ученые наблюдали за пациентами с хронической болью в пояснице, сопоставляя их уровень физической активности, режим сна и вредные привычки с затратами на лечение. Анализ показал прямую связь между более здоровым образом жизни и меньшим числом визитов к врачам, использованием обезболивающих препаратов и физиотерапии.

Даже небольшие изменения имели заметный эффект. Каждая дополнительная полезная привычка — например, регулярные тренировки или отказ от курения — в среднем снижала медицинские расходы на 23%. Это говорит о том, что улучшение состояния возможно без радикальных мер и дорогостоящих процедур.

Роль сна и воспаления

Наиболее значимым фактором в исследовании оказался сон. Участники, которые регулярно недосыпали или испытывали проблемы с ночным отдыхом, тратили на лечение боли в спине до тысячи долларов в год больше, чем те, кто спал без нарушений. В пересчёте это около 78 850 рублей.

Авторы связывают этот эффект с физиологическими механизмами. Качественный сон, по их мнению, может снижать уровень системного воспаления в организме и повышать устойчивость к болевым ощущениям, что уменьшает потребность в медикаментозной поддержке.

Гендерные различия в расходах

Исследование выявило и заметные различия между мужчинами и женщинами. Женщины в среднем тратили на лечение боли в пояснице на 76% больше средств, чем мужчины. Эта разница сохранялась даже при схожих диагнозах и условиях наблюдения.

Ученые предполагают, что причины могут быть комплексными. С одной стороны, боль в спине у женщин встречается чаще, с другой — они, как правило, активнее обращаются за медицинской помощью и чаще следуют рекомендациям специалистов, что отражается на общих расходах.