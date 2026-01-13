Праздники с трагическим итогом: девять смертей и один диагноз, о котором не говорят вслух

Гибель новорожденных связали с внутриутробными инфекциями — педиатр Аракелян

Смерть сразу нескольких новорождённых в одном медицинском учреждении за короткий срок стала поводом для масштабных проверок и уголовного разбирательства. Речь идёт о роддоме № 1 в Новокузнецке, где в начале января скончались глубоко недоношенные дети с тяжёлыми диагнозами.

Об основных медицинских причинах трагедии рассказала врач-инфекционист и педиатр Лилит Аракелян, об этом сообщает издание "Постньюс". По её словам, ключевым фактором стали тяжёлые внутриутробные инфекции, которые развиваются ещё до момента родов и напрямую влияют на выживаемость недоношенных младенцев.

Внутриутробные инфекции как ключевой фактор риска

Врач пояснила, что внутриутробная инфекция формируется на этапе беременности и не является следствием событий, происходящих уже после рождения ребёнка. Такие состояния, как подчёркивается, во многом связаны с состоянием здоровья матери, особенностями течения беременности и нарушениями плацентарного кровообращения.

Отдельную роль играет плацентарная недостаточность, при которой плод не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ. В подобных условиях организм ребёнка изначально развивается ослабленным, что значительно повышает уязвимость к инфекционным агентам ещё до начала родовой деятельности.

Уязвимость глубоко недоношенных детей

Лилит Аракелян отметила, что у глубоко недоношенных детей инфекции протекают особенно тяжело. Причина заключается в незрелости иммунной системы, которая не способна эффективно противостоять возбудителям заболеваний в первые дни и недели жизни.

На этом фоне риск летального исхода возрастает в разы, даже при оказании специализированной медицинской помощи. Такие случаи, по словам специалистов, относятся к наиболее сложным в неонатологии и требуют комплексной оценки, а не поверхностных выводов.

Проверки и уголовное дело

Информация о смерти девяти новорождённых в роддоме № 1 Новокузнецка появилась в СМИ 13 января. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти данные официально подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов, заявивший о начале разбирательства.

В настоящее время роддом временно не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России проводят проверки. Следователями возбуждено уголовное дело по статье о халатности, обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться.