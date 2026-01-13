Секущиеся кончики не исчезают даже после стрижки: что портит волосы каждый день и как это остановить

Шампуни со спиртами делают волосы ломкими — трихолог Ткачев

Секущиеся кончики волос — не просто косметический дефект, а результат воздействия внешних и внутренних факторов, включая неправильный уход, сухой воздух и дефицит питательных веществ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал трихолог, кандидат медицинских наук Владислав Ткачев.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка с секущиемся концами волос

По словам специалиста, волосы повреждаются из-за накопительного воздействия внешней среды — механических, химических и физических факторов. Чем длиннее волос, тем больше таких микроповреждений, особенно если структура волоса изначально тонкая и сухая.

"Старая часть волоса на длине подвергается постоянному воздействию солнца, ветра, стайлинговых средств и частого мытья. Эти факторы вымывают липиды и церамиды, обезвоживают кожу головы и нарушают естественную защиту волос. К этому добавляются агрессивные компоненты в косметике — спирты, подсушивающие шампуни и краски, а также процедуры вроде кератинового выпрямления или завивки. Все это делает волосы ломкими и сухими", — пояснил Ткачев.

Он отметил, что причины секущихся концов нередко кроются и во внутренних нарушениях. Дефицит железа, заболеваний щитовидной железы или недостаток белка и калорий отражаются на состоянии волос, так же как и кожные болезни — себорейный дерматит, сухая себорея или псориаз.

"Сухость волос может быть следствием как внешних, так и внутренних факторов. Если есть дефицит железа или нарушения обмена веществ, волосы становятся тусклыми и ломкими. При заболеваниях кожи головы страдает липидный барьер, и волос лишается естественного увлажнения. Поэтому прежде чем лечить волосы, нужно убедиться, что со здоровьем все в порядке", — отметил врач.

Он добавил, что при отсутствии внутренних проблем основное внимание стоит уделить уходу. Регулярное увлажнение кожи головы, поддержание комфортной влажности воздуха и грамотный подбор шампуня помогают предотвратить рассечение волос.

"Если со здоровьем все в порядке, нужно правильно подобрать уход и оптимальную длину волос. Например, если волосы начинают сечься после 40 сантиметров, стоит регулярно подстригать 2–3 сантиметра и не давать длине превышать этот предел. Так можно сохранить волосы здоровыми и предотвратить их разрушение", — подчеркнул Ткачев.

Врач подчеркнул, что универсального решения не существует — структура и прочность волос зависят от генетики, поэтому идеальный уход всегда подбирается индивидуально.