Ваш организм платит страшную цену: что на самом деле крадет у вас каждая бессонная ночь

Хронический недосып разрушает здоровье и ускоряет старение — терапевт Водовозов
Здоровье

Недостаток сна запускает стрессовые механизмы, нарушает работу мозга, обмен веществ и ослабляет иммунную систему. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов.

Проблема бессонницы
Фото: freepik is licensed under public domain
Проблема бессонницы

По словам Водовозова, хронический недосып — это не просто усталость, а состояние постоянного стресса, которое негативно влияет на все системы организма. Он отметил, что норма сна индивидуальна, и главное — не количество часов, а то, способен ли человек сохранять работоспособность и концентрацию в течение дня.

"Недосыпание — это, по сути, стресс, который со временем становится хроническим. Это доказанный фактор риска для множества заболеваний. При этом жестких норм, сколько нужно спать, не существует — важно, чтобы человек чувствовал себя бодрым и сохранял физическую и умственную активность в течение дня. Если после сна не восстанавливаются силы и внимание, это уже сигнал, что организм недополучает отдых", — пояснил Водовозов.

Он добавил, что одним из первых страдает мозг. Недостаток сна вызывает когнитивные нарушения — снижается концентрация внимания, ухудшается память, замедляется мышление и реакции. Кроме того, накапливаются эмоциональные проблемы: раздражительность, тревожность и перепады настроения, что повышает риск несчастных случаев и снижает работоспособность.

"Недосып напрямую влияет на центральную нервную систему. Человек становится рассеянным, теряет способность концентрироваться, а его реакции замедляются. Повышается вероятность ошибок, особенно при работе, требующей внимания, например за рулем. Также усиливается раздражительность и тревожность — психика буквально не успевает восстановиться", — отметил врач.

Не меньше страдают обмен веществ и сердечно-сосудистая система. При хроническом недосыпании нарушается гормональная регуляция аппетита: повышается уровень гормонов голода и снижается уровень гормонов насыщения, из-за чего человек начинает переедать. Это приводит к набору веса, ожирению, метаболическим сбоям и росту риска диабета второго типа.

"Недосып влияет и на обмен веществ, и на работу сердца. Из-за сбоя гормональной регуляции человек ест больше, чем нужно, что ведет к ожирению и диабету. Повышается риск артериальной гипертензии, инфарктов и инсультов. Кроме того, во время сна восстанавливается иммунная система, а при его нехватке снижается устойчивость к инфекциям, чаще проявляются вирусы вроде герпеса и простудные заболевания", — подчеркнул Водовозов.

Врач отметил, что регулярное недосыпание сокращает продолжительность жизни и увеличивает риск онкологических заболеваний. По словам врача, систематическое нарушение режима сна подрывает естественные механизмы восстановления организма и ускоряет процессы старения. Водовозов подчеркнул, что полноценный сон — один из самых простых и эффективных способов продлить жизнь, укрепить здоровье и сохранить ясность ума.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
