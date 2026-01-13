Отношения, в которых исчезает личность: где проходит граница, которую замечают слишком поздно

Эмоциональная зависимость разрушает личность — психолог Метелина

Эмоциональная зависимость формируется, когда человек не способен быть наедине с собой и ищет подтверждение своей значимости через другого. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

По словам Метелиной, эмоциональная зависимость во многом схожа с другими формами зависимости — наркотической, алкогольной или игровой. Человек стремится восполнить внутреннюю пустоту и тревогу, обращаясь к другому как к источнику эмоционального подкрепления. Такое состояние часто возникает, когда человек не осознает собственных потребностей и боится встретиться с собой “по-настоящему”.

"Эмоциональная зависимость — это, как и любая другая зависимость, неспособность оставаться в одиночестве. Вместо того чтобы осознать свои чувства и встретиться с ними, человек ищет опору вовне — в партнере, который не может удовлетворить его глубинные потребности. Это может быть потребность в принятии, близости или внимании, но если она не осознана, зависимость становится способом избежать встречи с самим собой. В этот момент возникает так называемый импринт — внутреннее запечатлевание ощущения, что без другого невозможно", — объяснила Метелина.

Она подчеркнула, что эмоциональная зависимость не имеет ничего общего с любовью и здоровыми отношениями. Когда человек ощущает, что без партнера теряет чувство собственной ценности и не может нормально существовать, это прямой сигнал о наличии зависимости.

"Если без партнера невозможно есть, спать, работать, если буквально рушится ощущение себя — это уже не любовь. Это зависимость, в которой теряется личность и нарушается баланс. В таких отношениях один человек живет за счет энергии другого. Чтобы выйти из этого круга, необходимо осознать проблему и обратиться за помощью к специалисту", — отметила психолог.

Метелина добавила, что люди, склонные к эмоциональной зависимости, часто выбирают партнеров с нарциссическими чертами или другими психологическими особенностями, которые усиливают их уязвимость. По ее словам, осознание собственных потребностей и работа с психологом помогают восстановить внутреннюю опору и строить зрелые, равные отношения.