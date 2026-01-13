Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шахта "Горняк-95" в ДНР завершила масштабную модернизацию за 672,5 млн рублей
Собаки грызут мебель, когда им не хватает активности — ветеринар Дмитриев
Экспедиция CSIRO обнаружила новый вид светящейся акулы — доктор Уилл Уайт
Конфликт Трампа и ФРС США разрешится компромиссом — политолог Петров
В Германии зафиксировали 1 348 сообщений о НЛО в 2025 году — CENAP
Удар Орешника сопоставим с ядерным, но без радиации — военный эксперт Кнутов
Сербия отказывается от саммитов ЕС из-за антироссийской политики — политолог Кршлянин
США отказались от диалога с Мадуро из-на нехватки времени — политолог Хейфец
Самые высокие зарплаты в 2026 году будут в промышленности — HR Никольская

Отношения, в которых исчезает личность: где проходит граница, которую замечают слишком поздно

Эмоциональная зависимость разрушает личность — психолог Метелина
Здоровье

Эмоциональная зависимость формируется, когда человек не способен быть наедине с собой и ищет подтверждение своей значимости через другого. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Подозрения в измене
Фото: freepik is licensed under public domain
Подозрения в измене

По словам Метелиной, эмоциональная зависимость во многом схожа с другими формами зависимости — наркотической, алкогольной или игровой. Человек стремится восполнить внутреннюю пустоту и тревогу, обращаясь к другому как к источнику эмоционального подкрепления. Такое состояние часто возникает, когда человек не осознает собственных потребностей и боится встретиться с собой “по-настоящему”.

"Эмоциональная зависимость — это, как и любая другая зависимость, неспособность оставаться в одиночестве. Вместо того чтобы осознать свои чувства и встретиться с ними, человек ищет опору вовне — в партнере, который не может удовлетворить его глубинные потребности. Это может быть потребность в принятии, близости или внимании, но если она не осознана, зависимость становится способом избежать встречи с самим собой. В этот момент возникает так называемый импринт — внутреннее запечатлевание ощущения, что без другого невозможно", — объяснила Метелина.

Она подчеркнула, что эмоциональная зависимость не имеет ничего общего с любовью и здоровыми отношениями. Когда человек ощущает, что без партнера теряет чувство собственной ценности и не может нормально существовать, это прямой сигнал о наличии зависимости.

"Если без партнера невозможно есть, спать, работать, если буквально рушится ощущение себя — это уже не любовь. Это зависимость, в которой теряется личность и нарушается баланс. В таких отношениях один человек живет за счет энергии другого. Чтобы выйти из этого круга, необходимо осознать проблему и обратиться за помощью к специалисту", — отметила психолог.

Метелина добавила, что люди, склонные к эмоциональной зависимости, часто выбирают партнеров с нарциссическими чертами или другими психологическими особенностями, которые усиливают их уязвимость. По ее словам, осознание собственных потребностей и работа с психологом помогают восстановить внутреннюю опору и строить зрелые, равные отношения.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Садоводство, цветоводство
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Недвижимость
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Красота и стиль
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Последние материалы
У берегов Копенгагена найден крупнейший торговый корабль викингов — Popular Science
Прозрачный маникюр с минимальным декором стал трендом в 2026 году
Собаки грызут мебель, когда им не хватает активности — ветеринар Дмитриев
Экспедиция CSIRO обнаружила новый вид светящейся акулы — доктор Уилл Уайт
Агар-агар признан безопасным загустителем без пользы и вреда — Healthline
Конфликт Трампа и ФРС США разрешится компромиссом — политолог Петров
Сжигание мусора в печах ускоряет износ дымоходов и повышает риск пожара — Obchod
В Германии зафиксировали 1 348 сообщений о НЛО в 2025 году — CENAP
Герметичное хранение предотвращает порчу корма для собак — ветеринар Голубев
Удар Орешника сопоставим с ядерным, но без радиации — военный эксперт Кнутов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.