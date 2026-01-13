Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сон ускользает, а мысли не замолкают: ночная ловушка, которая превращает бессонницу в замкнутый круг

Бессонница при тревоге связана с реакцией мозга на засыпание — психолог
Здоровье

Когда ночью мысли начинают кружить, а сон не приходит часами, спальня легко превращается в место напряжения и внутренней борьбы. Человек ложится с надеждой отдохнуть, но вместо этого снова и снова прокручивает тревожные сценарии, прошлые ошибки или будущие задачи. В такие моменты кажется, что бессонница — главный враг, хотя на самом деле ситуацию чаще всего усугубляет страх перед самой невозможностью уснуть.

Проблема бессонницы
Фото: freepik is licensed under public domain
Проблема бессонницы

Сон не включается по команде

Сон — это не активное действие, а состояние, в которое организм постепенно погружается. По словам специалистов, он напрямую связан с ощущением безопасности и снижением контроля. Мозг, особенно если человек переживает стресс, травму или длительное напряжение, воспринимает засыпание как потерю бдительности. В результате нервная система удерживает режим "боевой готовности", даже когда тело устало.

"Сон — это капитуляция контроля. А наш мозг, особенно травмированный, ненавидит капитулировать", — объясняет клинический психолог Лидия Иншина.

Поэтому попытки "заставить себя уснуть" часто дают обратный эффект. Чем сильнее давление, тем выше тревога и тем дальше уходит сон.

Базовая настройка: что важно сделать заранее

Прежде чем бороться с ночной бессонницей, важно подготовить для сна правильные условия. Это не разовые меры, а система, которая формирует у организма устойчивые ассоциации.

  1. Стабильный график. Ложиться и вставать желательно в одно и то же время, включая выходные. Циркадные ритмы — это биологическая программа, и регулярные сбои быстро отражаются на качестве сна. Дневной сон допустим только в крайнем случае и не дольше 20-30 минут.
  2. Кровать — только для сна и близости. Телефон, сериалы, соцсети и рабочие размышления разрушают условный рефлекс. Если в кровати постоянно решаются проблемы, мозг перестает воспринимать ее как зону отдыха.
  3. Ограничение стимуляторов вечером. Кофеин действует до шести часов, никотин возбуждает нервную систему, а алкоголь нарушает структуру глубокого сна. Плотная еда и интенсивные тренировки за несколько часов до сна тоже мешают расслаблению.
  4. Подготовка спальни. Темнота, тишина и прохлада (примерно 18-20 °C) помогают телу снизить температуру — это один из ключевых сигналов для засыпания. Маска для глаз, беруши и подходящее одеяло становятся частью личного "набора безопасности".

Что делать, если сон не приходит

Если спустя примерно час сон так и не наступил, психологи советуют не лежать в напряжении, а оценить свое состояние. Здесь важно понять, что именно мешает: спокойное бодрствование или тревожная мысленная "жвачка".

Если вы спокойны, но не засыпаете

В этом случае речь идет не о проблеме, а о недостатке переключения внимания.

  1. Лучше встать с кровати и заняться чем-то монотонным в полумраке: чтением неэмоционального текста или простой сортировкой вещей.
  2. Допустим легкий перекус — например, немного орехов или кусочек сыра. Это сигнал организму, что ресурсы есть и угрозы нет.
  3. Помогает нейтральный звуковой фон: белый шум, спокойная радиопередача или знакомая аудиокнига.

Если доминируют тревога и руминация

Когда мысли зацикливаются и вызывают эмоциональный отклик, нужны методы, которые прерывают этот круг.

  1. Резкое сенсорное переключение - холодная вода для лица или стакан прохладной воды. Это кратко активирует нервную систему, а затем облегчает расслабление.
  2. Сложные когнитивные задачи - например, обратный счет с пропусками. Мозг вынужден сосредоточиться на последовательности и временно "отпускает" тревожные мысли.
  3. Фокус на теле. Медленный мысленный "скан" ощущений от пальцев ног до макушки возвращает внимание в настоящий момент.
  4. Безопасное воображение. Можно прочитать несколько страниц художественной книги, а затем попробовать мысленно продолжить сюжет.
  5. Рациональное переосмысление. Полезно напомнить себе, что ночные мысли искажены усталостью и будут восприниматься иначе утром.
  6. Фиксация проблемы. Если мысль настойчивая и практическая, стоит записать одно конкретное действие на утро и закрыть блокнот. Это снижает внутреннее напряжение.

Советы для спокойной ночи

  1. За 1-2 часа до сна снизьте яркость света и откажитесь от активных экранов.
  2. Повторяйте вечерний ритуал ежедневно: теплая ванна, спокойная музыка, чтение.
  3. Если сон не приходит — выходите из кровати, а не лежите в раздражении.
  4. Не оценивайте каждую ночь как "удачную" или "провальную" — это усиливает давление.

Популярные вопросы о бессоннице

Можно ли просто "полежать с закрытыми глазами" вместо сна?

Да, даже такое состояние дает организму частичное восстановление и снижает уровень усталости.

Нужно ли вставать, если не уснул за 20-30 минут?

Да, это помогает не формировать негативную ассоциацию между кроватью и тревогой.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Если проблемы со сном сохраняются несколько недель и влияют на дневную активность, лучше проконсультироваться с психологом или врачом.

Главное правило, о котором напоминают специалисты, — не превращать бессонницу в катастрофу. Паника из-за отсутствия сна только усиливает проблему. Иногда достаточно позволить себе просто отдыхать в темноте, не требуя от организма немедленного результата, сообщает ИА RuNews24.ru.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
