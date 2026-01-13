Утреннее меню под угрозой: три продукта, которые ломают защиту сосудов без лишнего жира

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Даже при обилии овощей в рационе уровень "плохого" холестерина может оставаться высоким, и для многих это становится неприятным сюрпризом. Привычка начинать день с "безобидных" продуктов нередко играет решающую роль, сводя на нет все усилия по правильному питанию. Кардиологи предупреждают: некоторые завтраки могут быть опаснее жареной картошки.

Здоровый завтрак с яйцами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Здоровый завтрак с яйцами

Овощи не всегда спасают от высокого холестерина

Пациенты часто недоумевают, почему анализы не улучшаются, несмотря на салаты и отказ от жирной пищи. По словам кардиолога, причина кроется в том, что лишь около 20% холестерина поступает с едой, а оставшиеся 80% синтезирует печень. Именно поэтому одними овощами проблему не решить.

Врач подчёркивает, что повышенная выработка холестерина печенью может быть связана с рядом факторов, которые не всегда очевидны на первый взгляд. Среди них — наследственность, гормональные изменения, возраст и особенности образа жизни.

"Если у родителей или близких родственников были ранние инфаркты, инсульты или диагностирован высокий холестерин, велика вероятность семейной гиперхолестеринемии", — отмечает кардиолог Ольга Стойко в своём телеграм-канале.

Генетика, возраст и образ жизни

Наследственность считается одной из ключевых причин стойко повышенного уровня ЛПНП. Однако даже при благоприятной генетике ситуацию способны усугубить курение, малоподвижный образ жизни и хронический стресс. Эти факторы снижают эффективность даже самого "чистого" рациона.

Отдельного внимания заслуживают гормональные изменения. С возрастом метаболизм замедляется, а у женщин после наступления менопаузы снижение уровня эстрогенов нередко приводит к росту "плохого" холестерина. В таких условиях питание требует более тонкой настройки и контроля.

Скрытые враги в полезных блюдах

По словам специалиста, опасность может скрываться там, где её меньше всего ожидают. Овощной салат сам по себе полезен, но майонез, готовые соусы, избыток оливкового масла, сухарики, сыр или бекон превращают его в калорийную и жирную ловушку. В результате усилия "есть больше овощей" оказываются бесполезными.

Не менее коварны рафинированные углеводы. Белый хлеб, выпечка и сладости повышают уровень триглицеридов и одновременно снижают концентрацию "хорошего" холестерина (ЛПВП). Этот эффект многие недооценивают, делая упор исключительно на овощи и фрукты.

"Углеводы и сахар часто упускают из виду, хотя именно они могут мешать нормализации липидного профиля", — подчёркивает врач.

Завтрак, который всё портит

Регулярный бутерброд с колбасой, сладкая выпечка с джемом или круассан с кофе — привычный старт дня для многих. Однако именно такой завтрак может "перечеркнуть" пользу салата или супа на обед. Кардиолог обращает внимание: важен не отдельный приём пищи, а общий баланс рациона за день и неделю.

Выбор между жареной картошкой и пастой со сливочным соусом также имеет значение. Частое присутствие подобных блюд поддерживает высокий уровень ЛПНП, даже если в рационе есть овощи и нежирные продукты.

Продукты, которые помогают снижать холестерин

Существует и обратная сторона вопроса. По словам специалиста, эффективно выводить холестерин из организма помогает растворимая клетчатка. Она связывает желчные кислоты и способствует их выведению, снижая уровень "плохого" холестерина.

К продуктам, которые можно включать уже в первый приём пищи, относятся овсянка, яблоки и семена льна. Такой завтрак поддерживает сосуды, улучшает работу кишечника и формирует более стабильный липидный профиль, сообщает "Царьград".

Советы: как помочь сосудам

  1. Начинайте день с продуктов, богатых растворимой клетчаткой.
  2. Ограничьте сладкую выпечку и колбасные изделия на завтрак.
  3. Следите за количеством соусов и жиров даже в "полезных" блюдах.
  4. Добавьте регулярную физическую активность в распорядок дня.
  5. Сдайте анализ на липидный профиль и оцените соотношение ЛПНП, ЛПВП и триглицеридов.

Популярные вопросы о высоком холестерине

Можно ли снизить холестерин только питанием?

В лёгких случаях — да, но при генетической форме часто требуется медикаментозная поддержка.

Какие анализы самые информативные?

Липидный профиль с оценкой ЛПНП, ЛПВП и триглицеридов даёт наиболее полную картину.

Что важнее — отказ от жиров или от сахара?

Оба фактора значимы. Избыток сахара и рафинированных углеводов не менее опасен для сосудов, чем насыщенные жиры.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
