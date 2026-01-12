Новогоднее переедание аукнулось отеками: как быстро привести себя в порядок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Праздничное переедание и употребление алкоголя часто приводят к задержке жидкости в организме и появлению отеков. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

мужчина ест лёжа на диване
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мужчина ест лёжа на диване

Врач пояснила, что ключевую роль в этом играет избыток соли в рационе и спиртные напитки, которые нарушают водный баланс. Чтобы уменьшить отечность, специалист рекомендует как можно быстрее вернуться к привычному режиму питания и следить за достаточным потреблением воды.

"После праздников важно отказаться от соленого, острого и пряного, а также полностью исключить алкоголь. Следует наладить режим питания, сделать его более легким и сбалансированным. Вода в этом случае становится союзником — она помогает вывести лишние соли и снять отеки, если нет проблем с почками", — пояснила врач.

Она добавила, что не стоит пытаться решать проблему с помощью мочегонных препаратов без назначения специалиста. По словам терапевта, для восстановления водно-солевого баланса достаточно соблюдать питьевой режим и ограничить продукты, задерживающие жидкость.

"Не нужно принимать мочегонные таблетки самостоятельно — они назначаются врачом по показаниям. Лучше просто пить около двух литров чистой воды в день и есть легкоусвояемую пищу с достаточным количеством белка. А чтобы утром не было отеков, на ужин стоит выбирать белковые продукты с овощами и исключить сладости и углеводы", — отметила Чернышова.

Она подчеркнула, что если отеки сохраняются даже после коррекции питания и питьевого режима, нужно обязательно обратиться к врачу. По ее словам, тревожным признаком считается, когда к вечеру на ногах остаются следы от носков, а утром заметны отеки на лице. В таких случаях важно сдать анализы крови и мочи, чтобы вовремя предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
