Новогоднее переедание аукнулось отеками: как быстро привести себя в порядок

Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова

Праздничное переедание и употребление алкоголя часто приводят к задержке жидкости в организме и появлению отеков. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Врач пояснила, что ключевую роль в этом играет избыток соли в рационе и спиртные напитки, которые нарушают водный баланс. Чтобы уменьшить отечность, специалист рекомендует как можно быстрее вернуться к привычному режиму питания и следить за достаточным потреблением воды.

"После праздников важно отказаться от соленого, острого и пряного, а также полностью исключить алкоголь. Следует наладить режим питания, сделать его более легким и сбалансированным. Вода в этом случае становится союзником — она помогает вывести лишние соли и снять отеки, если нет проблем с почками", — пояснила врач.

Она добавила, что не стоит пытаться решать проблему с помощью мочегонных препаратов без назначения специалиста. По словам терапевта, для восстановления водно-солевого баланса достаточно соблюдать питьевой режим и ограничить продукты, задерживающие жидкость.

"Не нужно принимать мочегонные таблетки самостоятельно — они назначаются врачом по показаниям. Лучше просто пить около двух литров чистой воды в день и есть легкоусвояемую пищу с достаточным количеством белка. А чтобы утром не было отеков, на ужин стоит выбирать белковые продукты с овощами и исключить сладости и углеводы", — отметила Чернышова.

Она подчеркнула, что если отеки сохраняются даже после коррекции питания и питьевого режима, нужно обязательно обратиться к врачу. По ее словам, тревожным признаком считается, когда к вечеру на ногах остаются следы от носков, а утром заметны отеки на лице. В таких случаях важно сдать анализы крови и мочи, чтобы вовремя предотвратить развитие серьезных заболеваний.