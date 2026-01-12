Боль терпят годами, а внутри растёт угроза: сигналы мозга, которые редко воспринимают всерьёз

Головные боли, судороги и нарушения памяти могут указывать на опухоль мозга

Резкая усталость, забывчивость и головные боли часто списывают на стресс, переутомление или возраст. Однако в ряде случаев именно такие, на первый взгляд безобидные проявления могут указывать на серьёзные нарушения в работе головного мозга. Врачи предупреждают: опухоли нередко долго маскируются под привычные недомогания. Об этом рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Опухоль мозга сложно распознать на ранней стадии

Новообразования головного мозга отличаются большим разнообразием — они могут развиваться в разных отделах, расти с разной скоростью и по-разному влиять на организм. Именно поэтому универсального набора симптомов не существует. Клиническая картина во многом зависит от того, какие зоны мозга затронуты и насколько активно опухоль воздействует на окружающие ткани.

По словам специалиста, на ранних этапах болезнь часто проявляется неспецифично. Человек может длительное время испытывать дискомфорт, не связывая его с серьёзной патологией. Это и становится одной из причин позднего обращения к врачу, когда симптомы уже мешают повседневной жизни.

Головная боль и рвота: тревожные, но не всегда очевидные признаки

Одним из наиболее распространённых симптомов опухолей мозга остаётся сильная головная боль. Однако её особенность заключается в том, что она нередко плохо поддаётся лечению привычными обезболивающими средствами. Даже после приёма ненаркотических анальгетиков боль может сохраняться или быстро возвращаться.

"Проявления опухоли головного мозга зависят от типа и расположения новообразования. Это могут быть сильнейшие головные боли, судороги, онемение, потеря слуха, шум в ушах, нарушение кожной чувствительности в различных частях тела, рвота", — отметил хирург Александр Умнов.

Тошнота и рвота при этом не всегда связаны с приёмом пищи или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Часто они возникают внезапно, особенно по утрам, и могут сочетаться с ощущением давления в голове.

Нарушения памяти, походки и психики

Неочевидные симптомы опухоли мозга нередко затрагивают когнитивную сферу. Пациенты могут жаловаться на провалы в памяти, сложности с концентрацией внимания, замедление мышления. Эти изменения иногда воспринимаются как следствие хронической усталости или эмоционального выгорания.

Кроме того, возможны нарушения координации. Неустойчивая походка, чувство "пьяной" головы, проблемы с ориентацией в пространстве — всё это может указывать на поражение определённых отделов мозга. В ряде случаев появляются и психические изменения: галлюцинации, беспричинная агрессия, депрессивные состояния, маниакальные эпизоды или искажённое восприятие собственного тела.

Шум в ушах, потеря слуха и онемение

Среди симптомов, которые пациенты часто игнорируют, врач выделяет шум в ушах и снижение слуха. Эти проявления могут быть связаны с поражением преддверно-улиткового нерва. В таких ситуациях человек не только хуже слышит, но и испытывает проблемы с равновесием.

Онемение и нарушение кожной чувствительности в разных частях тела также входят в перечень возможных признаков. Они могут затрагивать лицо, руки, ноги или отдельные участки кожи, появляясь периодически или сохраняясь длительное время.

Как локализация опухоли влияет на симптомы

Каждый отдел мозга отвечает за определённые функции, поэтому место расположения новообразования играет ключевую роль в формировании клинической картины. Александр Умнов подчёркивает, что иногда симптомы бывают весьма специфичными.

"Поражение зрительного нерва может привести к слепоте. Опухоль преддверно-улиткового нерва — к глухоте и нарушению ориентации тела в пространстве", — пояснил специалист.

Если опухоль развивается в лобной доле, чаще всего страдают память, речь и поведение. Человек может испытывать трудности с формулированием мыслей, терять контроль над эмоциями и менять привычные модели поведения. При поражении ствола мозга ситуация становится особенно опасной: возможны параличи, нарушения глотания и дыхания.

Судороги как сигнал о проблемах в мозге

Отдельного внимания заслуживают судорожные приступы. Они могут возникать даже у людей, которые ранее никогда не сталкивались с эпилепсией. Судороги нередко становятся одним из первых симптомов опухоли и требуют немедленного медицинского обследования, включая нейровизуализацию.

Почему важно не откладывать диагностику

Современная медицина располагает широкими возможностями для выявления опухолей мозга — от МРТ и КТ до высокоточных нейрохирургических методов лечения. Однако эффективность терапии во многом зависит от стадии заболевания на момент постановки диагноза.

Раннее обращение к врачу при появлении необычных или нарастающих симптомов повышает шансы на благоприятный исход и позволяет выбрать оптимальную тактику лечения. Игнорирование тревожных сигналов, напротив, может привести к прогрессированию болезни и развитию необратимых осложнений.

Можно ли предотвратить онкологические заболевания

Ранее генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн отмечал, что полная победа над онкологическими заболеваниями вряд ли возможна из-за их биологической сложности и многообразия. Тем не менее профилактика остаётся важным элементом заботы о здоровье.

Отказ от вредных привычек, внимательное отношение к своему самочувствию и регулярные медицинские осмотры позволяют снизить риски и выявить опасные состояния на более ранних этапах. В случае с опухолями мозга именно настороженность и своевременная диагностика играют решающую роль.