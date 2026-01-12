Перекусы оказались не главным злом: одна привычка бьет по пищеварению в разы сильнее

Редкие приемы пищи вреднее для здоровья, чем частые перекусы— диетолог Сюракшина

Редкие приемы пищи вреднее для фигуры и здоровья, чем частые перекусы, поскольку нарушают обмен веществ и работу внутренних органов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голодание

По словам диетолога, длительные промежутки между приемами пищи создают нагрузку на пищеварительную систему и провоцируют застой желчи. Это со временем отражается на работе внутренних органов и замедляет метаболизм.

"Если человек ест один раз в день, желчь застаивается в организме, потому что она вырабатывается при каждом приеме пищи или воды. Из-за этого нарушается работа пищеварения и метаболизм становится менее эффективным. Лучше питаться три раза в день, пусть и небольшими порциями. Даже два приема пищи в день полезнее, чем один обильный", — пояснила врач.

Она отметила, что время последнего приема пищи зависит не от часов, а от режима человека. По словам Сюракшиной, если ужин приходится, например, на восемь вечера, а сон — на двенадцать, то это вполне допустимо. Главное, чтобы между приемом пищи и сном проходило не менее трех-четырех часов. Однако при этом важно избегать еды поздно вечером, особенно если после ужина не планируется физическая или умственная активность.