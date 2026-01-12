Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После праздников важно провести финансовый аудит – эксперт Карпычева
Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова
Потребление кофе снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона — невролог Чудинская
В экстренной ситуации омывайку можно заменить водкой — автоэксперт Петров
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Амбициозные новогодние цели приводят к последующему разочарованию — Эксперт Куликова
Основная часть январской зарплаты поступает в феврале — экономист Колташов
Тактическое звено получило больше полномочий в управлении — капитан Дандыкин
Европейские туристы стали чаще выбирать апарт-отели вместо гостиниц

Перекусы оказались не главным злом: одна привычка бьет по пищеварению в разы сильнее

Редкие приемы пищи вреднее для здоровья, чем частые перекусы— диетолог Сюракшина
Здоровье

Редкие приемы пищи вреднее для фигуры и здоровья, чем частые перекусы, поскольку нарушают обмен веществ и работу внутренних органов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Голодание
Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голодание

По словам диетолога, длительные промежутки между приемами пищи создают нагрузку на пищеварительную систему и провоцируют застой желчи. Это со временем отражается на работе внутренних органов и замедляет метаболизм.

"Если человек ест один раз в день, желчь застаивается в организме, потому что она вырабатывается при каждом приеме пищи или воды. Из-за этого нарушается работа пищеварения и метаболизм становится менее эффективным. Лучше питаться три раза в день, пусть и небольшими порциями. Даже два приема пищи в день полезнее, чем один обильный", — пояснила врач.

Она отметила, что время последнего приема пищи зависит не от часов, а от режима человека. По словам Сюракшиной, если ужин приходится, например, на восемь вечера, а сон — на двенадцать, то это вполне допустимо. Главное, чтобы между приемом пищи и сном проходило не менее трех-четырех часов. Однако при этом важно избегать еды поздно вечером, особенно если после ужина не планируется физическая или умственная активность.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Садоводство, цветоводство
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
Наука и техника
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
Популярное
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы

Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.

Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
Туалетная бумага и остатки еды вызывают засоры в канализации
Тяжёлый брелок с ключами ускоряет износ замка зажигания — Car And Motor
Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова
Раскопки в Саффолке сдвинули датировку освоения огня
Подмосковные усадьбы вошли в топ зимних направлений
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Потребление кофе снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона — невролог Чудинская
Плотно прижатые к голове уши у собак могут быть признаком тревоги
Удар астероида 66 млн лет назад вызвал глобальное цунами высотой до 2 миль — Popular
Пожелтение листьев хлорофитума возникает при нехватке места в горшке — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.