Праздники закончились — спокойствие тоже: почему начало года выбивает из колеи и как снизить тревогу

Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина

После праздников человеку приходится резко возвращаться к привычным делам и планам, что нередко вызывает тревогу и ощущение неопределенности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог и карьерный консультант Анна Мухина.

Фото: freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новогоднее напряжение

По ее словам, начало года часто связано с планированием и необходимостью снова включаться в рабочие процессы после длительного отдыха. Резкий переход из состояния расслабленности к активной деятельности провоцирует эмоциональное напряжение и внутреннее беспокойство.

"В начале года человек выходит из состояния отдыха, когда он был отключен от дел, и сталкивается с большим объемом задач, которые откладывал. Все, что казалось далеким и не требующим внимания, внезапно обрушивается на него — от рабочих совещаний до личных планов. Это вызывает тревогу, потому что не всегда удается сразу собраться и спокойно приступить к работе", — пояснила психолог.

Мухина отметила, что тревожность усиливается, когда человек теряет ощущение контроля над происходящим. По ее словам, важно делить масштабные цели на конкретные шаги и выстраивать привычный режим, который дает чувство стабильности и уверенности.

"Когда мы делим большую задачу на понятные и выполнимые действия, тревога снижается, потому что человек видит, что постепенно движется к цели. Это дает ощущение контроля над ситуацией и возвращает уверенность в собственных силах. Очень помогает четкий распорядок дня, привычные дела, внимание ко сну и питанию — все, что формирует ощущение стабильности и предсказуемости происходящего", — добавила психолог.

Она подчеркнула, что если тревожность становится слишком сильной и начинает мешать нормальной жизни, важно не пытаться справиться с ней в одиночку. По ее словам, в таких случаях стоит обратиться к специалисту: психолог поможет определить источник тревоги и подобрать подходящие методы коррекции, а при необходимости направит к врачу для медикаментозной поддержки.