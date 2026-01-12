Храните как все — рискуете как никто: эти продукты не терпят контейнеров и губят ваше здоровье

Пластиковые контейнеры давно стали привычной частью повседневной жизни и кажутся универсальным решением для хранения еды дома и вне его. Они удобны, легки и помогают поддерживать порядок в холодильнике, однако не все продукты одинаково безопасно держать в такой таре. При неправильном выборе пластика или нарушении условий хранения контейнеры могут не только испортить вкус пищи, но и повлиять на ее безопасность.
Пластиковая упаковка создается из разных полимеров, и каждый из них имеет свои физические и химические свойства. Одни виды пластика устойчивы к нагреву и жирам, другие предназначены исключительно для холодных продуктов или кратковременного хранения. Ошибки в выборе контейнера часто происходят из-за того, что потребители не обращают внимания на маркировку или используют одну и ту же тару для любых блюд.
Кроме того, пластик со временем изнашивается. Микротрещины, царапины и потеря герметичности создают благоприятную среду для размножения бактерий. Это особенно важно учитывать при хранении готовых блюд, молочных продуктов и еды с высоким содержанием белка.
Для контакта с пищей допускается только пластик со специальным знаком — изображением вилки и бокала. Он указывает, что материал прошел проверку и может использоваться для хранения продуктов. Однако даже при наличии такого знака важно учитывать цифровую маркировку, которая обозначает тип полимера.
"Для хранения еды подходят только те контейнеры, материал которых допущен к контакту с пищевыми продуктами. Такие контейнеры имеют соответствующую маркировку — стилизованный рисунок в виде бокала и вилки", — объяснила доцент кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Юлия Филинская.
Существует шесть основных видов пищевого пластика — от тонких пакетов для заморозки до плотных многоразовых контейнеров. Каждый из них имеет свои ограничения по температуре и типу продуктов.
Некоторые виды пластика плохо переносят нагрев. Контейнеры с маркировкой 1 (PET), изготовленные из полиэтилентерефталата, могут деформироваться при контакте с горячими блюдами и напитками. Их основное назначение — холодные продукты и напитки, а также кратковременное хранение.
Также не рекомендуется нагревать тару с маркировкой 6 (PS), то есть из полистирола. Этот материал начинает терять форму уже при температуре около +70 °C. При перегреве он может выделять нежелательные вещества, что делает его небезопасным для разогрева пищи.
Наиболее устойчивым к высоким температурам считается полипропилен. Контейнеры с маркировкой 5 (PP) выдерживают нагрев до 130 °C, не выделяют токсичных соединений и подходят для горячих блюд, хранения супов, вторых блюд и даже масел. Их можно использовать для разогрева еды в микроволновке, если крышка также предназначена для таких условий.
"Контейнеры из полипропилена подходят для горячих продуктов, хранения масел и разогрева в микроволновке", — отметила эксперт.
Именно этот тип пластика чаще всего рекомендуют для регулярного использования дома, особенно если контейнеры применяются не только для хранения, но и для разогрева пищи.
Даже если еда остыла, не все блюда одинаково хорошо переносят хранение в пластиковых емкостях. Холодные закуски и готовые блюда без большого количества жира допустимо держать в контейнерах из HDPE (маркировка 2) и LDPE (маркировка 4), а также в таре из PET и PS. Однако жирные продукты требуют особого внимания.
Полиэтилен, из которого делают контейнеры HDPE и LDPE, не обладает достаточной жиростойкостью. Это означает, что сливочное масло, салаты с растительным маслом, жирные соусы и маринады лучше хранить в стеклянной или керамической посуде. Контакт жира с неподходящим пластиком может привести к миграции веществ из упаковки в продукт.
Чтобы хранение еды было безопасным, важно соблюдать несколько простых правил.
Можно ли хранить горячую еду в любом пластиковом контейнере?
Нет, для этого подходят только контейнеры из полипропилена с маркировкой 5.
Какие продукты лучше вообще не держать в пластике?
Жирные продукты, такие как сливочное масло, салаты с заправкой и жирные соусы, лучше хранить в стеклянной посуде.
Сколько времени можно использовать один и тот же контейнер?
Срок службы зависит от состояния пластика. При появлении запаха, помутнения или трещин контейнер следует заменить.
