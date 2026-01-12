Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума планирует закрепить обязательную индексацию зарплат для работодателей
Словацкие шеф-повара готовят сенсацию на зимнем фестивале еды
Врачи считают безопасным снижение веса на 4–6 кг за 4 месяца
Морской слизень Chromodoris reticulata отращивает новое тело после отделения головы
Квоты на любительскую морскую рыбалку на Камчатке в 2026 году распределены
Хищные птицы Австралии используют огонь для охоты на мелких животных
В 2025 году США увеличили импорт гречки из России
12 января не подходит для крупных необдуманных покупок
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии

Застолья прошли, последствия остались: еда, которая включает режим восстановления организма

Овощи, кисломолочные продукты и белок помогают восстановить ЖКТ после праздников
Здоровье

Переедание в праздники редко проходит бесследно: тяжесть, вздутие, ощущение "лишних" килограммов и сбитый режим питания знакомы многим. При этом, по словам специалистов, в большинстве случаев организму не требуются строгие диеты или резкие ограничения. Достаточно мягко поддержать пищеварение и вернуться к базовым принципам здорового рациона.

Девушка завтракает кашей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка завтракает кашей

После праздников важно не спешить с диетами

После обильных застолий вес часто увеличивается не из-за набора жировой ткани, а из-за задержки жидкости и перегрузки желудочно-кишечного тракта. Экстремальные диеты в этот период могут только усугубить ситуацию, усилив стресс для организма и нарушив обмен веществ. Врач-нутрициолог Екатерина Гузман отмечает, что в норме такие изменения обратимы и уходят самостоятельно в течение одной-двух недель при условии регулярного и сбалансированного питания.

"После праздников организму не нужны экстремальные меры — в большинстве случаев достаточно вернуться к регулярному питанию, добавить клетчатку, белок и воду. Вес, связанный с задержкой жидкости и перегрузкой пищеварительной системы, уходит сам в течение 7-10 дней", — сказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Овощи как основа восстановления пищеварения

Одним из ключевых элементов послепраздничного рациона специалист называет овощи с высоким содержанием пищевых волокон. К ним относятся капуста, свекла, кабачки, тыква, брокколи и морковь. Эти продукты стимулируют перистальтику кишечника, помогают выводить избыток желчных кислот и способствуют восстановлению здоровой микрофлоры.

При этом важен не только выбор овощей, но и способ их приготовления. После нагрузки на ЖКТ лучше отказаться от сырых и грубых вариантов, отдав предпочтение тушёным, запечённым или приготовленным на пару блюдам. В таком виде овощи легче усваиваются и реже вызывают вздутие или дискомфорт.

Кисломолочные продукты и микробиота кишечника

Праздничное питание с обилием сладкого, жирного и алкоголя часто нарушает баланс кишечной микробиоты. Для его восстановления врач рекомендует включать в рацион кисломолочные продукты без добавленного сахара и ароматизаторов. Натуральный йогурт, кефир или простокваша помогают улучшить переваривание пищи, снизить газообразование и постепенно нормализовать работу кишечника.

Важно обращать внимание на состав: чем он короче и проще, тем выше польза продукта. Подслащённые йогурты и десерты с ароматизаторами не дают нужного эффекта и могут, наоборот, поддерживать тягу к сладкому.

Роль цельнозерновых продуктов после застолий

Цельнозерновые крупы и хлеб также занимают важное место в восстановительном рационе. Овсянка, гречка, бурый рис и цельнозерновой хлеб относятся к источникам медленных углеводов. Они обеспечивают длительное чувство сытости, помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови и снижают риск переедания в течение дня.

По словам специалиста, одним из самых физиологичных завтраков после праздников считается овсянка на воде или с добавлением небольшого количества ягод. При выборе крупы стоит отдавать предпочтение вариантам с минимальной обработкой, таким как классический "Геркулес" или "Монастырская" овсянка.

Белок для обмена веществ и контроля аппетита

Для нормализации веса и восстановления обменных процессов важно достаточное количество белка в рационе. Екатерина Гузман рекомендует выбирать белковые продукты с низким содержанием жира — рыбу, яйца, курицу, индейку и бобовые. Белок поддерживает мышечную массу, ускоряет восстановление метаболизма и помогает уменьшить тягу к сладкому, которая часто усиливается после праздничных излишеств.

Регулярное включение белковых блюд в основные приёмы пищи делает питание более сбалансированным и снижает вероятность перекусов между приёмами пищи.

Фрукты, орехи и полезные жиры

Фрукты и ягоды после праздников также допустимы, но в умеренных количествах. Они содержат витамины, антиоксиданты и дополнительную клетчатку, улучшая моторику кишечника. В небольших порциях полезны и источники полезных жиров — грецкие орехи, миндаль, семена льна или чиа. Эти продукты усиливают чувство насыщения и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.

Почему вода так важна в этот период

Отдельное внимание врач уделяет питьевому режиму. Ощущение "лишнего веса" часто связано не с избытком еды, а с обезвоживанием, которое приводит к задержке жидкости в тканях. Регулярное потребление воды улучшает работу кишечника, снижает ложное чувство голода и помогает быстрее восстановиться после употребления алкоголя.

"Регулярное питьё улучшает работу кишечника, снижает ложное чувство голода и помогает быстрее восстановиться после алкоголя", — заключила Екатерина Гузман.

Советы для возвращения в форму

  1. Вернитесь к регулярным приёмам пищи без пропусков.
  2. Добавьте в рацион овощи и цельнозерновые продукты.
  3. Следите за достаточным количеством белка.
  4. Пейте воду равномерно в течение дня.
  5. Ограничьте сахар и ультрапереработанные продукты.

Популярные вопросы о восстановлении после праздников

Как быстро уходит вес после застолий?

В большинстве случаев лишние килограммы, связанные с задержкой жидкости, уходят за 7-10 дней.

Нужно ли полностью отказываться от сладкого?

Полный отказ не обязателен, но стоит сократить количество сахара и выбирать более полезные альтернативы.

Можно ли заниматься спортом сразу после праздников?

Умеренная физическая активность допустима, но важно начинать постепенно и ориентироваться на самочувствие.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Стеклообои выдерживают высокую влажность в санузле
Недвижимость
Стеклообои выдерживают высокую влажность в санузле
Домашнюю нутеллу охлаждают в холодильнике
Еда и рецепты
Домашнюю нутеллу охлаждают в холодильнике
Популярное
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы

Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.

Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Выход советских авто на рынок США не удался Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Последние материалы
Фиолетовые шампуни нейтрализуют желтизну седых волос — Folha Vitoria
Мировые выбросы истощают лимит CO₂ быстрее прогнозов — FUTURA
Овощи, кисломолочные продукты и белок помогают восстановить ЖКТ после праздников
Госдума планирует закрепить обязательную индексацию зарплат для работодателей
Словацкие шеф-повара готовят сенсацию на зимнем фестивале еды
Эффективность охоты летучих мышей достигает около 50% — ученый Байер
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Повара варят яблоки в воде для медового глинтвейна — кулинары
Собаки формируют словесные ассоциации без поощрения — исследователь Шани Дрор
Движение ядра Земли меняет положение магнитного Севера — Science&Vie
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.