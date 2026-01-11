Возвращение в офис превращается в стресс—ловушку: эти ошибки выматывают уже к середине недели

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Новогодние праздники дают редкую возможность выдохнуть, сменить обстановку и на время забыть о рабочих дедлайнах. Но чем длиннее пауза, тем сложнее бывает вернуться в привычный режим и снова включиться в профессиональные задачи. Многие сталкиваются с рассеянностью, упадком мотивации и ощущением, что рабочий темп даётся тяжелее обычного.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина и женщина обсуждают проект в офисе

Почему адаптация после праздников даётся нелегко

Во время каникул у большинства людей меняется привычный распорядок дня. Поздние подъёмы, сдвинутый график сна, обильная еда, поездки и постоянное общение постепенно выводят организм из привычного рабочего режима. Возвращение к строгому расписанию может восприниматься как стресс, особенно если сразу приходится решать сложные задачи и быстро принимать решения.

По словам специалиста, важно понимать: сложности на старте — это не признак лени или профессионального выгорания. Это естественная реакция организма на смену ритма. В большинстве случаев концентрация и работоспособность возвращаются в течение нескольких дней, если не требовать от себя невозможного и дать время на адаптацию.

Сон как основа продуктивности

Первое, с чего стоит начать подготовку к выходу на работу, — восстановление режима сна. Именно сбитые биологические часы чаще всего становятся причиной усталости и ощущения "тумана в голове" в первые рабочие дни.

"За несколько дней до выхода на работу постарайтесь восстановить свой график сна. Ложитесь спать и просыпайтесь утром в привычное для рабочих будней время. Обязательно добавьте прогулку в светлое время суток. Это поможет отрегулировать циркадные ритмы и выработку мелатонина, что критически важно для здорового сна", — отмечает ведущий психолог отдела психологического обеспечения Пожарно-спасательного центра Москвы Дарья Посохова.

Дополнительно специалист советует отказаться от использования смартфона и других гаджетов за несколько часов до сна. Голубой свет экранов мешает выработке мелатонина и ухудшает качество отдыха. Проветривание спальни перед сном также играет важную роль: свежий воздух помогает быстрее уснуть и делает сон более глубоким, что напрямую влияет на концентрацию и работоспособность на следующий день.

Физическая активность как способ включить мозг

В последние дни каникул полезно постепенно возвращать в жизнь движение. Физическая активность помогает не только телу, но и психике — эти системы тесно связаны между собой. Даже небольшая зарядка утром способна значительно улучшить самочувствие и уровень энергии.

"Физические упражнения являются мощным инструментом регуляции эмоционального состояния, который повышает уровень нейромедиаторов, отвечающих за бодрость и концентрацию. Чтобы настроиться на умственную активность, нужно сначала включить активность физическую", — объясняет Дарья Посохова.

Достаточно выделить 10 минут в день. Начать можно с растяжки и лёгких суставных упражнений, а завершить небольшой кардионагрузкой — прыжками, бегом на месте или энергичной ходьбой. Такой минимум помогает организму быстрее перестроиться на рабочий лад.

Личная спортивная цель как источник мотивации

Хорошим психологическим приёмом может стать постановка небольшой спортивной цели. Она не обязательно должна быть связана с высокими нагрузками или серьёзными достижениями. Это может быть обещание пройти определённое количество шагов в день, пробежать дистанцию к концу месяца или освоить новое упражнение.

Достижение таких целей формирует ощущение контроля и успеха. Этот позитивный эмоциональный фон легко переносится и на профессиональную сферу, повышая уверенность в собственных силах и желание двигаться вперёд.

Питание и водный баланс после праздников

Новогодние застолья редко обходятся без тяжёлой и калорийной пищи. Поэтому в последние дни отдыха стоит постепенно возвращаться к более лёгкому и сбалансированному рациону. Резкие ограничения и голодание, напротив, могут ухудшить самочувствие и снизить уровень энергии.

Для поддержания работоспособности организму необходимы стабильные источники энергии. Важно не пропускать приёмы пищи и уделять внимание водному балансу. Достаточное количество воды помогает поддерживать концентрацию и снижает ощущение усталости в течение дня.

Плавный вход в рабочие задачи

Одна из распространённых ошибок — попытка в первый же день "наверстать всё и сразу". Психолог советует включаться в работу поэтапно, начиная с понятных и рутинных задач. Это позволяет мозгу постепенно адаптироваться к нагрузке и избежать переутомления.

"В первые рабочие дни по возможности ставьте перед собой небольшие задачи. Разделите дела по приоритетам и выполняйте их последовательно. Не стоит браться за всё одновременно", — подчёркивает специалист.

Для усиления внутренней мотивации можно составить список из трёх-пяти пунктов, ради чего вы работаете и к каким профессиональным целям стремитесь. Такой простой приём помогает вернуть смысл и фокус даже в условиях повышенной загруженности.

Перерывы и общение с коллегами

Короткие паузы в течение рабочего дня полезны не меньше, чем правильное планирование задач. В это время можно обсудить с коллегами не только рабочие вопросы, но и впечатления от прошедших праздников. Неформальное общение снижает уровень напряжения, улучшает атмосферу в коллективе и помогает быстрее почувствовать себя "в потоке".

Важно помнить, что универсального рецепта идеальной продуктивности не существует. Каждый человек адаптируется к рабочему ритму в своём темпе. Прислушиваясь к сигналам собственного организма и не игнорируя потребность в отдыхе, можно вернуться к привычной эффективности без лишнего стресса и риска эмоционального выгорания.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
