От трёх чашек в день — ясный ум: учёные раскрыли связь между кофе и сохранением памяти в пожилом возрасте

Чашка утреннего кофе может быть не просто ритуалом пробуждения, но и своеобразной инвестицией в здоровье мозга. Современные исследования всё чаще указывают на связь между умеренным потреблением этого напитка и снижением риска развития серьёзных возрастных заболеваний нервной системы. Об этом подробно рассказала врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Кофе
Фото: unsplash.com by Robin Sharma is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кофе

Научные доказательства нейропротекторного эффекта

Экспериментальные данные, полученные в исследованиях на животных, демонстрируют многообещающие результаты. Кофеин способен замедлять процессы повреждения мозга, аналогичные тем, что происходят при болезни Альцгеймера. Также было отмечено его мягкое защитное действие при моделях болезни Паркинсона и когнитивных нарушений, возникающих после перенесённого инсульта. Эти наблюдения находят отражение и в человеческой популяции.

"Ряд других исследований показывают, что люди, выпивавшие одну-три чашки кофе в день, сохраняли вербальную память и внимание дольше, чем те, кто пил меньше или вовсе избегал кофе", — отметила невролог Галина Чудинская.

Основной механизм такого действия связывают со способностью кофеина блокировать аденозиновые рецепторы в мозге, что в итоге активирует нейропластичность и снижает окислительный стресс, негативно влияющий на клетки, сообщает Газета.Ru.

Синергия биоактивных компонентов кофе

Важно понимать, что положительный эффект обусловлен не только кофеином. Натуральный кофе представляет собой сложный коктейль из биологически активных веществ, которые усиливают действие друг друга. Полифенолы и хлорогеновая кислота, содержащиеся в зёрнах, работают как мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты, защищая нейроны от повреждений. Кофейная кислота, в свою очередь, способна стимулировать образование новых нервных клеток.

Особый интерес учёных вызывают такие специфические соединения, как тригонеллин, дитерпены, фенилинданы и EHT. Они выполняют функции по укреплению энергетических станций клеток — митохондрий, а также напрямую препятствуют накоплению в мозге патологических белковых агрегатов, характерных для болезни Альцгеймера. Таким образом, кофе оказывает комплексное защитное воздействие на различные уровни функционирования нервной системы.

Принцип умеренности и индивидуальные ограничения

Несмотря на обнадёживающие данные, ключевым условием пользы остаётся умеренное потребление. Превышение индивидуальной нормы может привести к обратным эффектам: вызвать бессонницу, повышенную тревожность и создать избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Для большинства здоровых взрослых людей безопасной считается суточная доза кофеина, не превышающая 400 миллиграммов, что эквивалентно примерно четырём средним чашкам заваренного кофе.

"Главное — умеренность: избыточное потребление может вызвать бессонницу, тревожность и нагрузку на сердечно-сосудистую систему", — предупреждает врач.

Для отдельных групп населения рекомендуемая норма значительно ниже. Беременным и кормящим женщинам, а также людям с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями или нестабильным артериальным давлением обычно советуют ограничиться 200 миллиграммами кофеина в сутки.

Кофе в контексте здорового образа жизни

Специалисты подчёркивают, что рассматривать кофе как единственное или главное средство профилактики нейродегенеративных заболеваний неверно. Его потенциальный положительный эффект наиболее выражен в рамках общего здорового образа жизни, который включает сбалансированное питание, регулярную физическую и умственную активность, а также контроль хронических заболеваний.

Регулярное умеренное потребление этого напитка может стать одним из приятных элементов такой стратегии, способствуя поддержанию когнитивных функций и замедляя возрастные изменения в мозге. Однако, как и в случае с любым другим биоактивным продуктом, важно прислушиваться к реакции собственного организма и консультироваться с врачом при наличии индивидуальных рисков или хронических состояний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
