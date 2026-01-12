Январская апатия — это не депрессия, а расплата за ажиотаж: как остановить эмоциональные качели после праздников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эмоциональный спад после блеска гирлянд и шума праздничных тостов знаком многим не понаслышке. Это состояние, часто называемое постновогодней депрессией, характеризуется апатией, опустошенностью и потерей интереса к делам. О причинах этого явления и способах его преодоления рассказала клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

Фото: freepik is licensed under public domain
Суть постпраздничного синдрома

Специалисты подчеркивают, что речь не идет о клиническом диагнозе. Это комплекс негативных переживаний, который может включать нежелание действовать, перепады настроения, проблемы со сном и аппетитом. Корень проблемы часто кроется в восприятии Нового года как некой символической финишной черты. Месяц до праздника проходит в ажиотаже и подведении итогов, что само по себе является психологической нагрузкой, цитирует специалиста Газета.Ru.

Психолог отмечает, что люди склонны вкладывать в праздник и грядущий год чрезмерные ожидания, которые далеко не всегда совпадают с реальностью.

"Мы вкладываем слишком много ожиданий в празднование, а ожидания не всегда совпадают с реальностью", — поясняет Елизавета Куликова.

После пересечения этой условной черты наступает опустошение, связанное с потерей цели и вопросом "что делать дальше?".

Бремя амбиций и истощение ресурсов

Одной из ключевых причин разочарования становится привычка ставить на Новый год грандиозные, амбициозные цели. Когда в январе становится ясно, что достичь их не так просто, на смену энтузиазму приходит фрустрация и самобичевание. Это создает порочный круг: энергии на реализацию планов уже нет, а чувство вины из-за бездействия только усугубляет состояние апатии.

Куликова обращает внимание на истощение ресурсов. Предпраздничная суета, эмоциональные и физические затраты на подготовку и само празднование серьезно истощают психику. В результате в каникулы, которые должны были быть временем отдыха, у человека просто не остается сил на то, чтобы получать удовольствие и восстанавливаться. Таким образом, организм сталкивается с двойной нагрузкой: стрессом от высокой активности и стрессом от вынужденного бездействия из-за усталости.

Стратегия осознанной подготовки

Чтобы минимизировать риски постпраздничного спада, эксперт советует начать с пересмотра подхода к подготовке. Важно не выкладываться "по полной" в предновогодней гонке, а трезво оценивать свои силы. Необходимо научиться разделять задачи: то, что действительно приносит радость и входит в зону ответственности, стоит выполнять, а от энергозатратных и необязательных дел можно отказаться без чувства вины.

Крайне важно дать себе право на отдых без упреков. Сценарий праздника с диваном и традиционными блюдами имеет такое же право на существование, как и активное путешествие. Отказ от навязанных стандартов и следование собственным желаниям помогают сохранить эмоциональные силы. Психолог призывает не корить себя за "ленивые" выходные, а принимать их как законную часть восстановления.

Планирование мягкого возвращения

Еще один действенный метод — заранее, еще до наступления праздников, продумать план на первые недели января.

"Лучше заранее продумать план после праздников, поставить небольшие цели и следовать этому плану", — добавила Куликова.

Вместо глобальных целей лучше поставить несколько небольших, легко достижимых задач. Это может быть что угодно: разбор рабочих писем, встреча с другом, чтение книги или прогулки. Наличие простого плана создает структуру и не позволяет вниманию полностью "зависнуть" в праздничной реальности.

Следование такому плану помогает плавно, без рывка, вернуться в рабочий ритм. Когда есть понятные ориентиры, психике легче перестроиться. Этот подход распределяет энергию более равномерно, не создавая резкого контраста между абсолютным праздником и суровыми буднями. Таким образом, выход из каникул становится управляемым процессом, а не неожиданным болезненным падением.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
