Новый год отнял всю радость: почему наступает эмоциональное похмелье и как от него избавиться без усилий

Постепенное возвращение к привычному ритму снижает постновогодний стресс — психолог
Сразу после блестящих огней и долгожданного застолий многие сталкиваются с неожиданным эмоциональным спадом. Это явление специалисты называют "дофаминовой ямой", и оно имеет вполне объяснимые нейробиологические причины. О том, как мягко вернуться к привычному ритму после праздников, рассказала психолог Клиники доктора Исаева, психоаналитический терапевт Мария Бодрягина.

Постновогоднее напряжение
Фото: freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Постновогоднее напряжение

Психология постпраздничного спада

Резкий переход от состояния праздника и полной расслабленности к рабочим будням является серьезным стрессом для нервной системы. Организм, привыкший к высокому уровню "гормонов удовольствия" — дофамина и серотонина, — не успевает перестроиться. Их внезапный спад и провоцирует чувство опустошенности, апатии и потерю мотивации. Это не признак слабости, а естественная реакция на смену внешних и внутренних условий.

Эксперты подчеркивают, что особенно тяжело этот период переживают люди, которые возлагали на Новый год чрезмерные надежды, ожидая от него чудесного перелома в жизни. Чем грандиознее были ожидания, тем глубже может оказаться последующее эмоциональное падение. Ключевым моментом для профилактики является формирование более реалистичного взгляда на праздник.

Возвращение к опоре: режим и ритм

Основным инструментом для выхода из "дофаминовой ямы" психологи считают восстановление структуры дня. Упорядоченный график действует на психику стабилизирующе, возвращая ощущение контроля и предсказуемости. Начинать следует с базовых вещей: налаживания режима сна и бодрствования, времени приема пищи и равномерного распределения нагрузки в течение дня, советует Газета.Ru.

Мария Бодрягина советует не требовать от себя мгновенной стопроцентной эффективности. Период адаптации требует времени, и к временному снижению энергии стоит относиться спокойно.

"Если не требовать от себя мгновенной собранности, а мягко выдерживать этот период, он проходит быстрее", — отмечает психолог.

Важно планировать задачи постепенно, избегая авралов в первые рабочие дни.

Малые удовольствия и техники саморегуляции

После эмоционального пика полезно сознательно включать в повседневность небольшие, но регулярные источники позитивных эмоций. Это могут быть короткие прогулки, любимая музыка, спокойная встреча с другом или хобби, не требующее больших усилий. Такие "островки удовольствия" помогают нервной системе мягко восстановить тонус, не перегружая ее.

Кроме того, значительную поддержку могут оказать различные психологические приемы самопомощи. Специалисты рекомендуют обратить внимание на дыхательные техники для снятия напряжения, методы арт-терапии, визуализацию или аутогенную тренировку. Даже простое повторение коротких позитивных установок (аффирмаций) способно постепенно сместить фокус внимания с ощущения пустоты на конструктивный настрой.

Планирование как способ профилактики

Чтобы сделать выход из праздников более плавным в будущем, полезно заранее продумывать не только каникулы, но и период после них. Психолог советует наметить несколько простых и приятных событий на январь — например, поход в кино, освоение нового рецепта или встречу. Это создает для психики несколько точек притяжения, не позволяя энергии концентрироваться только на воспоминаниях о прошедшем празднике.

Также помогает сохранение хотя бы части привычного распорядка даже в дни отдыха. Если не полностью отказываться от утренней зарядки или чтения перед сном, возвращение к рабочему графику будет восприниматься менее болезненно. Равномерное распределение психической энергии между отдыхом и плавным вхождением в дела — залог более стабильного эмоционального состояния.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
