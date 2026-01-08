Перчатки уже не спасают: выход на холод заканчивается сыпью и зудом — опасный сезон начинается

С наступлением морозов многие люди сталкиваются с неожиданной реакцией организма на холод: кожа краснеет, появляется зуд, высыпания или даже отёчность. Для кого-то такие симптомы становятся разовой неприятностью, а для других — регулярной проблемой в холодное время года. Аллерголог АО "Медицина" Злата Ермакова рассказала, как распознать холодовую аллергию и какие меры помогут предотвратить её развитие.
Холодовая аллергия — это не классическая аллергия в привычном понимании, а особая реакция организма на воздействие низких температур. Чаще всего она проявляется в виде холодовой крапивницы, когда на открытых участках кожи появляются покраснения, волдыри и зуд. Однако спектр симптомов может быть гораздо шире и затрагивать не только кожу.
У некоторых людей холод провоцирует реакции, схожие с воспалением слизистых оболочек. Это может напоминать гайморит, конъюнктивит или сопровождаться заложенностью носа, слезотечением и жжением в глазах. В более редких, но серьёзных случаях воздействие холода способно вызывать бронхоспазм и приступы, похожие на обострение бронхиальной астмы.
Такие реакции связаны с индивидуальной чувствительностью сосудов и иммунной системы. Под действием холода в организме могут активироваться вещества, вызывающие воспаление и расширение сосудов, что и приводит к характерным симптомам.
По словам специалиста, бороться с холодовой аллергией нужно системно, а не ограничиваться отдельными мерами. Универсального способа "вылечить" её раз и навсегда не существует, но грамотный подход позволяет существенно снизить выраженность симптомов и улучшить качество жизни.
"Лечение холодовой аллергии всегда комплексное. Оно включает максимально возможное исключение контакта с холодом, назначение антигистаминных препаратов, терапию сопутствующих и основного заболеваний, а также обучение пациента методам профилактики", — сказала аллерголог АО "Медицина" Злата Ермакова.
Важно учитывать общее состояние здоровья. Хронические заболевания ЛОР-органов, дыхательной системы или кожи могут усиливать реакцию на холод, поэтому их контроль и лечение — часть профилактики.
В зимний период правильный выбор одежды становится ключевым фактором защиты. Недостаточно просто тепло одеться — важно, чтобы вещи действительно защищали от ветра, влаги и резких перепадов температуры.
Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение тёплой и непромокаемой верхней одежде, которая не пропускает холодный воздух. Обувь должна закрывать голеностоп и быть устойчивой к влаге, поскольку переохлаждение ног часто усиливает общую реакцию организма на холод. Отдельное внимание стоит уделить перчаткам: они должны быть водонепроницаемыми и достаточно плотными, чтобы защищать кожу рук.
Не менее важно, чтобы одежда, непосредственно соприкасающаяся с кожей, была выполнена из натуральных тканей. Синтетика может усиливать раздражение, нарушать теплообмен и вызывать дополнительный дискомфорт.
Кожа — один из первых органов, реагирующих на холод, поэтому её защита играет особую роль. Перед выходом на улицу в морозную погоду рекомендуется наносить на открытые участки тела, прежде всего на лицо и руки, защитный жирный крем. Он создаёт барьер, который снижает воздействие низких температур и ветра.
При этом важно помнить, что увлажняющие средства с высоким содержанием воды лучше использовать заранее, а не непосредственно перед выходом на улицу. В противном случае они могут усилить охлаждение кожи.
Людям, склонным к аллергическому риниту или конъюнктивиту, врач может рекомендовать профилактический приём антигистаминных препаратов. Использовать их следует строго по назначению специалиста, а не самостоятельно.
Холодовую аллергию нередко путают с обычной реакцией кожи на мороз. Однако между этими состояниями есть принципиальные различия.
При переохлаждении кожа может краснеть и становиться сухой, но симптомы, как правило, быстро проходят в тепле и не сопровождаются зудом или волдырями. Холодовая аллергия, напротив, часто проявляется выраженным зудом, сыпью и может сохраняться даже после возвращения в тёплое помещение.
Кроме того, аллергическая реакция может усиливаться с каждым новым контактом с холодом и затрагивать не только кожу, но и дыхательные пути или слизистые оболочки.
Можно ли полностью избавиться от аллергии на холод?
Полностью устранить склонность к такой реакции удаётся не всегда, но при правильной профилактике симптомы можно свести к минимуму.
Опасна ли холодовая аллергия для здоровья?
В большинстве случаев она ограничивается кожными проявлениями, однако при вовлечении дыхательных путей может представлять серьёзную угрозу и требует наблюдения врача.
Кому стоит быть особенно внимательным зимой?
Людям с хроническими заболеваниями кожи, дыхательной системы и аллергическими реакциями в анамнезе стоит заранее позаботиться о профилактике.
