Перчатки уже не спасают: выход на холод заканчивается сыпью и зудом — опасный сезон начинается

Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
Здоровье

С наступлением морозов многие люди сталкиваются с неожиданной реакцией организма на холод: кожа краснеет, появляется зуд, высыпания или даже отёчность. Для кого-то такие симптомы становятся разовой неприятностью, а для других — регулярной проблемой в холодное время года. Аллерголог АО "Медицина" Злата Ермакова рассказала, как распознать холодовую аллергию и какие меры помогут предотвратить её развитие.

Уход за руками зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за руками зимой

Почему холод вызывает аллергическую реакцию

Холодовая аллергия — это не классическая аллергия в привычном понимании, а особая реакция организма на воздействие низких температур. Чаще всего она проявляется в виде холодовой крапивницы, когда на открытых участках кожи появляются покраснения, волдыри и зуд. Однако спектр симптомов может быть гораздо шире и затрагивать не только кожу.

У некоторых людей холод провоцирует реакции, схожие с воспалением слизистых оболочек. Это может напоминать гайморит, конъюнктивит или сопровождаться заложенностью носа, слезотечением и жжением в глазах. В более редких, но серьёзных случаях воздействие холода способно вызывать бронхоспазм и приступы, похожие на обострение бронхиальной астмы.

Такие реакции связаны с индивидуальной чувствительностью сосудов и иммунной системы. Под действием холода в организме могут активироваться вещества, вызывающие воспаление и расширение сосудов, что и приводит к характерным симптомам.

Комплексный подход к лечению и профилактике

По словам специалиста, бороться с холодовой аллергией нужно системно, а не ограничиваться отдельными мерами. Универсального способа "вылечить" её раз и навсегда не существует, но грамотный подход позволяет существенно снизить выраженность симптомов и улучшить качество жизни.

"Лечение холодовой аллергии всегда комплексное. Оно включает максимально возможное исключение контакта с холодом, назначение антигистаминных препаратов, терапию сопутствующих и основного заболеваний, а также обучение пациента методам профилактики", — сказала аллерголог АО "Медицина" Злата Ермакова.

Важно учитывать общее состояние здоровья. Хронические заболевания ЛОР-органов, дыхательной системы или кожи могут усиливать реакцию на холод, поэтому их контроль и лечение — часть профилактики.

Одежда как первый барьер от холода

В зимний период правильный выбор одежды становится ключевым фактором защиты. Недостаточно просто тепло одеться — важно, чтобы вещи действительно защищали от ветра, влаги и резких перепадов температуры.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение тёплой и непромокаемой верхней одежде, которая не пропускает холодный воздух. Обувь должна закрывать голеностоп и быть устойчивой к влаге, поскольку переохлаждение ног часто усиливает общую реакцию организма на холод. Отдельное внимание стоит уделить перчаткам: они должны быть водонепроницаемыми и достаточно плотными, чтобы защищать кожу рук.

Не менее важно, чтобы одежда, непосредственно соприкасающаяся с кожей, была выполнена из натуральных тканей. Синтетика может усиливать раздражение, нарушать теплообмен и вызывать дополнительный дискомфорт.

Уход за кожей перед выходом на мороз

Кожа — один из первых органов, реагирующих на холод, поэтому её защита играет особую роль. Перед выходом на улицу в морозную погоду рекомендуется наносить на открытые участки тела, прежде всего на лицо и руки, защитный жирный крем. Он создаёт барьер, который снижает воздействие низких температур и ветра.

При этом важно помнить, что увлажняющие средства с высоким содержанием воды лучше использовать заранее, а не непосредственно перед выходом на улицу. В противном случае они могут усилить охлаждение кожи.

Людям, склонным к аллергическому риниту или конъюнктивиту, врач может рекомендовать профилактический приём антигистаминных препаратов. Использовать их следует строго по назначению специалиста, а не самостоятельно.

Сравнение: холодовая аллергия и обычное переохлаждение

Холодовую аллергию нередко путают с обычной реакцией кожи на мороз. Однако между этими состояниями есть принципиальные различия.

При переохлаждении кожа может краснеть и становиться сухой, но симптомы, как правило, быстро проходят в тепле и не сопровождаются зудом или волдырями. Холодовая аллергия, напротив, часто проявляется выраженным зудом, сыпью и может сохраняться даже после возвращения в тёплое помещение.

Кроме того, аллергическая реакция может усиливаться с каждым новым контактом с холодом и затрагивать не только кожу, но и дыхательные пути или слизистые оболочки.

Советы для защиты от холодовой аллергии

  1. Перед началом зимнего сезона проконсультируйтесь с врачом, если ранее у вас уже были реакции на холод.
  2. Подберите тёплую, ветрозащитную и непромокаемую одежду, уделяя внимание деталям — перчаткам, обуви, шарфам.
  3. Используйте защитный жирный крем для лица и рук перед выходом на улицу.
  4. Избегайте резких перепадов температуры, по возможности согревайтесь постепенно.
  5. При необходимости принимайте антигистаминные препараты только по рекомендации специалиста.

Популярные вопросы о холодовой аллергии

Можно ли полностью избавиться от аллергии на холод?

Полностью устранить склонность к такой реакции удаётся не всегда, но при правильной профилактике симптомы можно свести к минимуму.

Опасна ли холодовая аллергия для здоровья?

В большинстве случаев она ограничивается кожными проявлениями, однако при вовлечении дыхательных путей может представлять серьёзную угрозу и требует наблюдения врача.

Кому стоит быть особенно внимательным зимой?

Людям с хроническими заболеваниями кожи, дыхательной системы и аллергическими реакциями в анамнезе стоит заранее позаботиться о профилактике.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
