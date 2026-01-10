Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Праздники кончились, депрессия наступила: как мягко вернуть ребенка к учебе без стресса и скандалов

Возвращение в учебный ритм может занять до трех недель — эксперт Екушевская
Переход от праздничной безмятежности к школьному распорядку часто становится источником стресса для всей семьи, требуя особой стратегии.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как рассказала академический директор Skysmart Анастасия Екушевская, чтобы избежать сопротивления и выгорания у ребёнка, возвращение к учёбе должно быть постепенным, а подготовку к нему лучше начинать за несколько дней до окончания каникул. Ключевым элементом этой мягкой адаптации является плавная нормализация режима дня.

Плавный переход к новому ритму

Вместо резкого переключения на ранние подъёмы эксперт советует поэтапно сдвигать время пробуждения за 3-4 дня до начала учёбы. Аналогично, время отхода ко сну рекомендуется смещать на 10-15 минут раньше каждый вечер. Чтобы этот процесс был комфортным, важно создать вечерние ритуалы: за час до сна стоит отказаться от гаджетов, приглушить свет и звуки, заменив их спокойным общением, чтением или настольной игрой.

"Соблюдение режима — залог сил и продуктивности. Если во время каникул ребенок ложился и просыпался позже обычного — ничего страшного. А вот резкое возвращение к ранним подъемам может быть очень болезненным", — сказала Анастасия Екушевская.

Утро также можно сделать более приятным, создав небольшой позитивный стимул для раннего подъёма. Это может быть вкусный завтрак, любимая музыка или короткая совместная зарядка под весёлую песню. Такой подход помогает формировать положительные ассоциации с началом учебного дня.

Сбалансированная нагрузка и активный отдых

В первые недели после отдыха ресурсы ребёнка истощены, поэтому важно не допускать перегрузок. Эксперт рекомендует вместе с ребёнком расставить приоритеты: возможно, не стоит сразу возобновлять посещение всех кружков и секций, а выбрать для старта одну или две самых важных. Это помогает избежать эмоционального и физического переутомления, поясняет Газета.Ru.

Учебный процесс в начале года тоже можно сделать более комфортным. Например, используя метод Pomodoro (25 минут занятий, 5 минут отдыха) или организуя семейный коворкинг, когда все члены семьи занимаются своими делами за общим столом. При этом нельзя забывать о необходимости активного отдыха на свежем воздухе. Прогулки и физическая активность — эффективный способ перезагрузить мозг и снять напряжение, поэтому полезно ввести правило "часа на воздухе" после школы, прежде чем садиться за уроки.

Восстанавливающие выходные и психологическая поддержка

Особое внимание стоит уделить планированию выходных, чтобы снизить тоску по закончившимся каникулам. Выходные должны быть по-настоящему восстанавливающими, и планировать их лучше совместно с ребёнком, учитывая его желания.

"Это может быть поход в кино, пикник, велопрогулка или целый день в пижаме за мультиками. В первые недели после каникул важен баланс между активностью и ничегонеделанием", — сказала Екушевская.

По возможности стоит избегать учебной нагрузки в субботу и воскресенье, равномерно распределяя задания на будние дни.

Не менее важно эмоциональное состояние родителей, которое напрямую передаётся детям. Вместо тотального контроля ("Ты сделал уроки?") лучше предлагать поддержку ("Нужна ли тебе помощь?"). Екушевская рекомендует хвалить ребёнка не только за результат, но и за приложенные усилия и грамотное планирование, что способствует формированию внутренней мотивации. Полная адаптация к учебному ритму может занимать от одной до трёх недель, и в этот период особенно важны терпение, гибкость и внимательное отношение к состоянию школьника.

