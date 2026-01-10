Сезонная пятерка против вирусов: что добавить в детское меню зимой, чтобы ребенок не болел и хорошо учился

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Сокращение светового дня, низкие температуры и сезонный всплеск заболеваемости создают повышенную нагрузку на детский организм, предъявляя особые требования к рациону.

мандарины
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
мандарины

Как рассказала детский эндокринолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева, в таких условиях ребёнку необходимо больше витаминов и полезных нутриентов для поддержания иммунитета и энергии. Специалист выделила пять ключевых групп продуктов, которые особенно важны в холодный период и подходят не только детям, но и взрослым.

Фруктовый щит и корнеплоды для иммунитета

Открывают список продуктов-помощников цитрусовые, и в первую очередь мандарины, которые традиционно ассоциируются с зимой. Они являются ценным источником витамина С, играющего ключевую роль в поддержке иммунной системы и помогающего противостоять простудам. Врач отметила, что эти фрукты обычно легко усваиваются и нравятся детям, однако напомнила о важности чувства меры из-за риска аллергических реакций.

Следующим важным элементом зимнего меню является морковь. Этот корнеплод богат бета-каротином, который в организме преобразуется в витамин А. Этот витамин критически важен для здоровья зрения, кожи и слизистых оболочек, что особенно актуально в отопительный сезон, когда воздух в помещениях становится сухим, а зрительная нагрузка у школьников возрастает. Регулярное включение моркови в рацион помогает естественным образом поддержать эти системы в период стресса.

Источники энергии и "солнечный" витамин

"Третью позицию занимают орехи. Они содержат ценные жирные кислоты, витамин Е и магний, поддерживают работу мозга, улучшают концентрацию и помогают восполнять энергетические затраты в холодное время года", — отметила Михалева.

Особое внимание врач уделила рыбе, как жирных, так и нежирных сортов. Лосось, треска и хек — это важные источники витамина D, дефицит которого остро ощущается из-за недостатка солнечного света. Помимо этого, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, необходимы для правильного развития нервной системы и когнитивных функций ребёнка, что делает её незаменимым продуктом в зимнем питании, пишет Газета.Ru.

Сезонный десерт и принципы разнообразия

Замыкает список полезных зимних продуктов хурма. Этот сезонный фрукт насыщен витаминами и микроэлементами: витамином А, железом, пищевыми волокнами и природными сахарами. Такая комбинация помогает поддерживать стабильный уровень энергии и способствует нормальному пищеварению. Детский эндокринолог порекомендовала предлагать детям только спелую и мягкую хурму, чтобы избежать вяжущего эффекта и обеспечить лёгкое усвоение.

Подводя итог, Оксана Михалева отметила, что грамотно составленный зимний рацион является действенным инструментом для поддержания активности и хорошего самочувствия ребёнка. Ключевыми принципами остаются ориентация на вкусовые предпочтения самого ребёнка и постоянное стремление к разнообразию в ежедневном меню, что позволяет закрывать потребности организма в макро- и микронутриентах в самый сложный для здоровья сезон.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
