Лидер по обезвоживанию — не кофе: рейтинг напитков, которые заставляют тело терять влагу

Здоровье

Распространённое убеждение, что любая жидкость эффективно утоляет жажду, оказывается опасным заблуждением. Как рассказал терапевт клиники CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских, многие популярные напитки действуют как скрытые дегидратанты, провоцируя чистую потерю влаги организмом.

Апельсиновая газировка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Апельсиновая газировка

В эту группу входят алкоголь, кофе и чай, сладкая газировка, пакетированные соки, кофеиновые стимуляторы, а также лечебно-столовые и лечебные минеральные воды.

Абсолютные лидеры обезвоживания

По словам эксперта, безоговорочным лидером по дегидратирующему эффекту является алкоголь. Этанол блокирует выработку гормона вазопрессина, который отвечает за удержание воды в организме. В результате почки переключаются в режим экстренного сброса, выводя жидкости больше, чем было выпито. Именно поэтому сильная жажда после употребления спиртного — это сигнал организма о катастрофической нехватке влаги.

На второе место врач ставит сладкие газированные напитки и соки из пакетов. Высокая концентрация сахара в них, достигающая 10-12 граммов на 100 миллилитров, создаёт повышенное осмотическое давление в крови. Чтобы его снизить, организм вынужден забирать воду из клеток и межклеточного пространства.

Выпивая бутылку лимонада, вы провоцируете чистую потерю влаги, так как на метаболизм сахара нужно больше жидкости, чем содержится в напитке. Искусственные добавки усугубляют нагрузку", — объяснил эксперт.

Умеренные диуретики и скрытые угрозы

Кофеиновые стимуляторы, такие как кофе и энергетические напитки, обладают умеренным мочегонным действием. У регулярно употребляющих их людей этот эффект может быть сглажен, но при приёме больших доз или в условиях жары и физических нагрузок он способен привести к значительной потере жидкости. Особенно рискованно заменять этими напитками воду в ситуациях, когда естественная дегидратация и так высока, предупреждает Газета.Ru.

Отдельное предупреждение врач высказал в отношении минеральных вод. Лечебно-столовые и лечебные воды с высокой концентрацией солей не предназначены для утоления жажды. Их употребление создаёт избыточную нагрузку на почки, которые вынуждены выводить излишки минералов, а вместе с ними и ценную воду. Для ежедневного питья подходит только столовая вода с низкой степенью минерализации.

Стратегия правильной гидратации

В качестве основы разумного питьевого режима терапевт рекомендует чистую воду. Её можно разнообразить некрепким травяным чаем или водой с добавлением дольки лимона или огурца. Однако ключевым правилом является компенсация напитков из "группы риска" дополнительным количеством чистой воды.

"Если вы употребляли напитки из "группы риска", обязательной практикой должна стать их компенсация чистой водой. На чашку кофе — дополнительный стакан воды, на бокал вина — полтора-два", — резюмировал Сергей Исковских.

Он также напомнил, что чувство жажды — это уже запоздалый сигнал организма о начавшемся обезвоживании. Поэтому лучше придерживаться режима профилактического потребления жидкости в течение дня, не дожидаясь появления сухости во рту, особенно при употреблении потенциальных дегидратантов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
