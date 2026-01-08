Рак молочной железы и кишечника боятся салата: почему растения становятся новым оружием онкологов

Отказ от мяса в пользу растительного рациона может быть не просто этическим или диетическим выбором, но и действенной мерой профилактики онкологических заболеваний. Как рассказала диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова, различные типы вегетарианского питания, будь то веганство, лакто-ово- или песко-вегетарианство, демонстрируют связь со снижением рисков определённых видов рака.
Эксперт ссылается на исследование, опубликованное в августе 2025 года, которое изучало взаимосвязь разных типов растительных диет и заболеваемости раком. Согласно полученным данным, у веганов в молодом возрасте были зафиксированы более низкие показатели рака молочной и предстательной желёз. В свою очередь, у пожилых песко-вегетарианцев, включающих в рацион рыбу и морепродукты, обнаружили сниженную заболеваемость колоректальным раком и раком молочной железы.
"Таким образом, мы имеем механизмы снижения частоты конкретных видов рака, особенно желудочно-кишечного тракта", — объяснила Нурия Дианова.
Исследование также показало, что у всех вегетарианцев, и особенно у лакто-ово-вегетарианцев, употребляющих молочные продукты и яйца, реже встречалась карцинома желудка. Кроме того, у веганов и этой группы реже диагностировались виды рака, связанные с лимфопролиферативными и лимфоидными лейкозами. Эти данные указывают на то, что защитный эффект может различаться в зависимости от конкретного типа растительной диеты и возраста человека, сообщает Газета.Ru.
Одним из ключевых факторов риска, от которого защищают растительные диеты, является потребление обработанного мяса. По словам Диановой, такие продукты, прошедшие копчение, соление или содержащие нитриты и консерванты, являются значимым фактором риска развития рака желудка и колоректального рака. В процессе переработки в них могут образовываться канцерогенные соединения, способные повреждать ДНК клеток кишечника и провоцировать мутации.
"Преобладание растительной пищи в рационе может снижать риски развития двух самых распространенных видов рака: рака молочной железы и колоректального рака", — заметила Нурия Дианова.
Она отмечает, что профилактический эффект достигается за счёт комплексного изменения стиля питания. Это включает сокращение доли красного и обработанного мяса, его замену на рыбу, яйца, молочные продукты и растительные источники белка, а также обязательное включение в ежедневное меню овощей, зелени, фруктов и ягод.
Таким образом, переход на преимущественно растительный рацион, даже не строгий, а один из его умеренных вариантов, представляется исследователям перспективным направлением для снижения онкологических рисков через коррекцию ежедневного пищевого поведения.
