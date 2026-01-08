Рак молочной железы и кишечника боятся салата: почему растения становятся новым оружием онкологов

Растительная пища снижает риск рака молочной железы — диетолог Дианова

Отказ от мяса в пользу растительного рациона может быть не просто этическим или диетическим выбором, но и действенной мерой профилактики онкологических заболеваний. Как рассказала диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова, различные типы вегетарианского питания, будь то веганство, лакто-ово- или песко-вегетарианство, демонстрируют связь со снижением рисков определённых видов рака.

Связь диеты и конкретных онкологических рисков

Эксперт ссылается на исследование, опубликованное в августе 2025 года, которое изучало взаимосвязь разных типов растительных диет и заболеваемости раком. Согласно полученным данным, у веганов в молодом возрасте были зафиксированы более низкие показатели рака молочной и предстательной желёз. В свою очередь, у пожилых песко-вегетарианцев, включающих в рацион рыбу и морепродукты, обнаружили сниженную заболеваемость колоректальным раком и раком молочной железы.

"Таким образом, мы имеем механизмы снижения частоты конкретных видов рака, особенно желудочно-кишечного тракта", — объяснила Нурия Дианова.

Исследование также показало, что у всех вегетарианцев, и особенно у лакто-ово-вегетарианцев, употребляющих молочные продукты и яйца, реже встречалась карцинома желудка. Кроме того, у веганов и этой группы реже диагностировались виды рака, связанные с лимфопролиферативными и лимфоидными лейкозами. Эти данные указывают на то, что защитный эффект может различаться в зависимости от конкретного типа растительной диеты и возраста человека, сообщает Газета.Ru.

Механизмы профилактического действия

Одним из ключевых факторов риска, от которого защищают растительные диеты, является потребление обработанного мяса. По словам Диановой, такие продукты, прошедшие копчение, соление или содержащие нитриты и консерванты, являются значимым фактором риска развития рака желудка и колоректального рака. В процессе переработки в них могут образовываться канцерогенные соединения, способные повреждать ДНК клеток кишечника и провоцировать мутации.

"Преобладание растительной пищи в рационе может снижать риски развития двух самых распространенных видов рака: рака молочной железы и колоректального рака", — заметила Нурия Дианова.

Она отмечает, что профилактический эффект достигается за счёт комплексного изменения стиля питания. Это включает сокращение доли красного и обработанного мяса, его замену на рыбу, яйца, молочные продукты и растительные источники белка, а также обязательное включение в ежедневное меню овощей, зелени, фруктов и ягод.

Таким образом, переход на преимущественно растительный рацион, даже не строгий, а один из его умеренных вариантов, представляется исследователям перспективным направлением для снижения онкологических рисков через коррекцию ежедневного пищевого поведения.