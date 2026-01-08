Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рак молочной железы и кишечника боятся салата: почему растения становятся новым оружием онкологов

Растительная пища снижает риск рака молочной железы — диетолог Дианова
Здоровье

Отказ от мяса в пользу растительного рациона может быть не просто этическим или диетическим выбором, но и действенной мерой профилактики онкологических заболеваний. Как рассказала диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова, различные типы вегетарианского питания, будь то веганство, лакто-ово- или песко-вегетарианство, демонстрируют связь со снижением рисков определённых видов рака.

Женщина с корзиной овощей
Фото: https://ru.freepik.com by ASphotofamily is licensed under Free
Женщина с корзиной овощей

Связь диеты и конкретных онкологических рисков

Эксперт ссылается на исследование, опубликованное в августе 2025 года, которое изучало взаимосвязь разных типов растительных диет и заболеваемости раком. Согласно полученным данным, у веганов в молодом возрасте были зафиксированы более низкие показатели рака молочной и предстательной желёз. В свою очередь, у пожилых песко-вегетарианцев, включающих в рацион рыбу и морепродукты, обнаружили сниженную заболеваемость колоректальным раком и раком молочной железы.

"Таким образом, мы имеем механизмы снижения частоты конкретных видов рака, особенно желудочно-кишечного тракта", — объяснила Нурия Дианова.

Исследование также показало, что у всех вегетарианцев, и особенно у лакто-ово-вегетарианцев, употребляющих молочные продукты и яйца, реже встречалась карцинома желудка. Кроме того, у веганов и этой группы реже диагностировались виды рака, связанные с лимфопролиферативными и лимфоидными лейкозами. Эти данные указывают на то, что защитный эффект может различаться в зависимости от конкретного типа растительной диеты и возраста человека, сообщает Газета.Ru.

Механизмы профилактического действия

Одним из ключевых факторов риска, от которого защищают растительные диеты, является потребление обработанного мяса. По словам Диановой, такие продукты, прошедшие копчение, соление или содержащие нитриты и консерванты, являются значимым фактором риска развития рака желудка и колоректального рака. В процессе переработки в них могут образовываться канцерогенные соединения, способные повреждать ДНК клеток кишечника и провоцировать мутации.

"Преобладание растительной пищи в рационе может снижать риски развития двух самых распространенных видов рака: рака молочной железы и колоректального рака", — заметила Нурия Дианова.

Она отмечает, что профилактический эффект достигается за счёт комплексного изменения стиля питания. Это включает сокращение доли красного и обработанного мяса, его замену на рыбу, яйца, молочные продукты и растительные источники белка, а также обязательное включение в ежедневное меню овощей, зелени, фруктов и ягод.

Таким образом, переход на преимущественно растительный рацион, даже не строгий, а один из его умеренных вариантов, представляется исследователям перспективным направлением для снижения онкологических рисков через коррекцию ежедневного пищевого поведения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров

В хрущёвке можно разместить полноценную гардеробную, даже если кажется, что места нет совсем. Достаточно одного нестандартного решения.

План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
