Совет бабушкам и не только: один неверный шаг при хранении таблеток сводит на нет всё лечение

Здоровье

Многие воспринимают домашнюю аптечку как статичный набор, забывая, что условия хранения напрямую влияют на эффективность и безопасность лекарств.

Как рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор Ольга Ткачева, неправильное хранение медикаментов, особенно на кухне или в ванной, может не только снизить их пользу, но и превратить в потенциально вредные вещества.

Угрозы, скрытые в привычных местах

Особенно актуальна эта проблема для людей пожилого возраста, которые из-за забывчивости часто оставляют препараты в зонах с повышенной влажностью и перепадами температур. В ванной комнате пар и сырость, а на кухне — жара от плиты и прямые солнечные лучи на подоконнике постепенно разрушают химическую структуру действующих веществ.

"Любые препараты могут стать бесполезными или даже вредными, если их хранить не в соответствии с инструкцией: повышенная влажность, жара или прямой солнечный свет способны разрушать действующие вещества", — предупредила врач.

Эксперт подчеркнула, что не менее важно вовремя избавляться от лекарств с истёкшим сроком годности, а также от тех, которые изменили цвет, запах или консистенцию. Многие, особенно пожилые люди, пренебрегают этой необходимостью, что создаёт риск случайного приёма испорченного или неэффективного препарата. Регулярная ревизия аптечки должна стать такой же привычкой, как и проверка срока годности продуктов, добавляет Газета.Ru.

Правила организации домашней аптечки

Для безопасного хранения медикаментов профессор Ткачева рекомендует выделить отдельное, специально отведённое место. Это должен быть закрытый шкафчик или коробка в сухом, прохладном и затемнённом помещении, максимально удалённом от источников тепла и влаги. Категорически не подходят для этого ванная комната, кухонные шкафы над плитой и открытые полки на подоконнике.

"Оптимальное место хранения — сухое, прохладное, защищенное от прямого света. Если на упаковке указано "хранить в холоде", поместите препарат в холодильник, но не замораживайте их", — заключила доктор.

Отдельное внимание стоит уделить таблеткам: их необходимо хранить в оригинальных блистерах и флаконах до полного использования. Перекладывание разных пилюль в одну общую ёмкость недопустимо, так как это с высокой вероятностью приведёт к путанице и ошибкам при приёме. Эти простые, но системные меры помогают поддерживать качество лекарств и обеспечивать безопасность всей семьи.

