Зимой без них никуда: единственные два витамина, приём которых действительно оправдан в холода

Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева

Зимние месяцы традиционно сопровождаются повышенным интересом к витаминным комплексам, однако специалисты предостерегают от бездумного приёма добавок. Как рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, витамины эффективны лишь при подтверждённом дефиците, а для большинства людей, не имеющих заболеваний и придерживающихся сбалансированного рациона, они не являются необходимостью.

Реальная потребность в холодный сезон

Эксперт поясняет, что зимой рацион действительно может становиться более однообразным из-за снижения потребления свежих овощей и фруктов, а недостаток солнечного света создаёт естественные предпосылки для дефицита определённых нутриентов. На этом фоне оправданным может быть внимание к нескольким ключевым веществам, потребность в которых в холодный сезон возрастает, отмечает Газета.Ru.

"Прежде всего, это витамин D: зимой его синтез в коже практически прекращается из-за короткого светового дня и плотной одежды. Дефицит витамина D распространен, влияет на иммунитет, состояние костей, мышечную силу и общее самочувствие", — объяснила Анастасия Лебедева.

Специалист также отметила, что в этот период часто не хватает витамина С, так как свежих сезонных фруктов становится меньше. Этот витамин, по её словам, не предотвращает простуду, но поддерживает корректную работу иммунной системы и способствует восстановлению тканей. Ещё одним актуальным элементом диетолог назвала цинк, который участвует в иммунных процессах и иногда назначается врачами при подтверждённом дефиците.

Риски избытка и бесполезные траты

Во всех остальных случаях, по словам эксперта, действует простое правило: так называемые "чудо-комплексы", содержащие максимальное количество витаминов, — это чаще всего маркетинговый ход. Анастасия Лебедева подчеркнула, что мультивитамины не обеспечивают дополнительной защиты от простуды, не повышают уровень энергии и не улучшают работоспособность, если у человека нет дефицита этих веществ.

Более того, бесконтрольный приём жирорастворимых витаминов, таких как A, E, K, а также B6, может привести к гипервитаминозу и вызвать побочные эффекты. Эксперт также советует не переоценивать разрекламированные "зимние" суперфуды, включая экстракты ягод и различные порошки, поскольку они часто продают красивую историю, а не реальную пользу для здоровья.

Работающие стратегии вместо мифов

Диетолог резюмирует, что зимой действительно эффективны проверенные временем подходы: разнообразное питание с достаточным количеством овощей и фруктов, полноценный сон и прогулки в светлое время суток. Если же есть подозрения на нехватку витаминов, то оптимальным решением будет не самостоятельный подбор добавок, а консультация с врачом и приём только тех веществ, дефицит которых подтверждён анализами.

Всё остальное, по мнению специалиста, в первую очередь является маркетингом, который играет на сезонных страхах людей перед снижением иммунитета. Таким образом, ключ к хорошему самочувствию зимой лежит не в аптечных баночках с мультикомплексами, а в осознанном отношении к образу жизни и доказательной медицине.