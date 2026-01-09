От 70% сужения — до операции: как простая УЗИ-диагностика спасает от инсульта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Многие привычные недомогания, которые часто списывают на напряжённый ритм жизни, могут сигнализировать о серьёзных проблемах с кровоснабжением мозга. Как рассказал ведущий невролог "СМ-Клиника" в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов, такие симптомы, как частые головные боли, головокружения или внезапное ухудшение зрения, требуют внимательного изучения, поскольку их истинной причиной нередко является сужение сосудов шейного отдела.

Тревожные сигналы организма

Помимо явных физических проявлений, существуют менее очевидные, но не менее важные признаки. К ним относятся проблемы с концентрацией внимания, когда человеку становится сложно сосредоточиться на рабочих задачах или запоминать новую информацию. По словам невролога, такие когнитивные нарушения развиваются из-за того, что суженные артерии не могут обеспечить мозг достаточным количеством кислорода и питательных веществ.

"Перечисленные симптомы пациенты любят списывать на усталость, стресс или недосып, но на деле все эти проявления нередко оказываются связаны именно с сосудистыми нарушениями. Помимо этого, насторожить должны проблемы с концентрацией внимания", — отмечает Кирилл Алмазов.

Именно поэтому самодиагностика и надежда на то, что "само пройдёт", в данном случае могут быть опасны. Шум в ушах и проблемы со слухом также входят в комплекс тревожных сигналов, при появлении которых стоит незамедлительно записаться к врачу, подчеркивает Газета.Ru.

Диагностика: первый шаг к лечению

При обращении пациента с подобными жалобами врач-невролог в первую очередь проводит детальный опрос и осмотр. Чтобы точно определить причину недомоганий, специалист подбирает оптимальный метод инструментальной диагностики. Как правило, это ультразвуковое исследование сосудов шеи и головы, позволяющее оценить состояние сосудистых стенок и скорость кровотока.

"Дальнейшая тактика лечения будет зависеть от причин нарушения", — объяснил доктор Алмазов.

Существует два основных вида УЗИ-диагностики в этом случае: дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, исследующее сосуды шейного отдела, и транскраниальное УЗДГ, которое оценивает состояние сосудов непосредственно головного мозга. Эти безопасные и информативные методы помогают получить полную картину и поставить точный диагноз.

Причины, последствия и пути решения

В зависимости от результатов обследования выявляется основная причина сужения просвета сосудов. Если в ходе УЗИ обнаруживаются атеросклеротические бляшки, пациента направляют к кардиологу. Этот специалист назначает терапию для снижения уровня холестерина, даёт рекомендации по коррекции питания и образа жизни. В случаях, когда бляшка сужает сосуд более чем на 70% и существует высокий риск его полной закупорки, ставится вопрос о необходимости хирургического вмешательства.

Если же анализы показывают нормальный уровень холестерина, а проблема связана, например, с мышечным спазмом или изменениями в структурах позвоночника, лечение продолжает курировать невролог. В такой ситуации основа терапии — это препараты, расслабляющие мышцы и стимулирующие мозговое кровообращение, а также вспомогательные методы: специальный массаж и лечебная гимнастика. Главное — не игнорировать ранние симптомы и вовремя пройти обследование, чтобы предотвратить возможные серьёзные осложнения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
